Cameroun: Journée Internationale de la Femme 2017 - Des femmes de la région de l'ouest magnifient Bangoua

Je suis également porteur du message de Madame Marcie Niat, épouse de monsieur le président du Sénat. Elle me charge de vous souhaiter de passer de meilleurs moments à Bangoua et une joyeuse fête de la femme.

Vous pouvez y venir avec vos enfants et vos proches et vos familles, ses portes vous sont grandement ouvertes. Nous avons été informé un peu tard de votre arrivé, à la prochaine occasion, nous prendrons des dispositions adéquates pour mieux vous accueillir.

Le musée, c'est le nôtre, c'est à nous tous de faire sa promotion. C'est un patrimoine de la communauté, de la région et même du pays. Nous nous devons de le protéger et de militer pour qu'il soit visité en temps réel.

Aussi avec la société civile car nous avons constaté une rupture entre les Osc et des décideurs. Nos attentes seront d'établir une franche collaboration entre les chefs traditionnels et les décideurs.

Notre Ong que le comité technique d'organisation de la Jif a impliqué dans la célébration, travaille particulièrement avec des chefferies de l'Afrique centrale et de l'ouest, avec focus sur le dialogue interculturel pour le développement. L'autre axe étant de faire la promotion du tourisme culturel à travers des festivals patrimoniaux au cours des desquels nous établissons une plate forme d'échanges entre les jeunes et les chefs traditionnels. L'Ong a une activité phare qu'on appelle les Jade (journée africaine pour le développement émergent).

Pendant près d'une heure, les trois compartiments que compte le musée ont été passés au crible. Des exclamations par ci, des étonnements par là. Que dire de la création de la chefferie Bangoua avec ses successifs bâtisseurs et surtout de l'histoire autour de la fête de macabo ? L'on ne le dira jamais assez, « Bangoua c'est comme le Cameroun en miniature, la richesse et l'intensité du musée l'illustre à suffisance », un participant l'a mentionné.

Les épouses du gouverneur de la région et du secrétaire d'Etat au ministère des transports étaient les têtes de file d'une impressionnante délégation, constituée du délégué régional du ministère de la promotion de la femme et de la famille, des femmes des sectoriels de l'Etat aux grades et prérogatives différentes, des responsables des organisations culturelles et des touristes au sens strict du terme, ont foulé le sol de Bangoua. Directement arrivées à la grande esplanade, place des fêtes de la cours royale, Durand Noumi, conservateur de musée, par ailleurs directeur par intérim de la case patrimoniale, les a conduit sur le site à visiter, jouant le rôle de guide parfait.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.