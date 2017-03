Cameroun: Marcelle Raissa Abaka « Comme au bureau, j'ai tendance à continuer de commander l'homme »

Elle dirige avec une main de fer dans un gang de velours. C'est le résultat de l'éducation reçue dans sa famille. Elle est diplômée spécialiste en communication des organisations de l'Ecole Supérieure Des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication est coordonnatrice d'une structure innovante à Douala et aime à prendre les décisions de manière collégiale.

Votre travail au quotidien.

En tant que coordinatrice d'une Structure innovante de la place et avec mon expérience, je m'évertue à rationnaliser les solutions de développement. En gros, pour plus de rentabilité et d'efficacité. J'aime à faire le parallèle avec une femme qui se consacre à sa vie de famille qui doit pouvoir gérer son budget de sorte d'arriver au bout d'arriver à la fin du mois. J'aime prendre des décisions de manière collégiales et expliquer la raison de la décision prise de sorte que le rendement de l'équipe soit le meilleur.

Quelles sont vos difficultés au quotidien dans vos rapports avec les collègues hommes ?

Les difficultés ne manquent pas, surtout en tant que Responsable d'une équipe. Le challenge permanent réside dans le fait pour une jeune femme comme moi de gérer une équipe essentiellement masculine. On est toujours plus ou moins remise en question par nos collaborateurs masculins qui estiment qu'en tant que femme, on ne prend pas forcement les meilleures décisions. Mais au moins, cette posture de sexe faible stéréotypé, m'aide à me surpasser et me fait redoubler d'effort au quotidien. Cette difficulté naturelle devient une force.

Votre vie en famille.

Dans la vie personnelle, j'ai tendance à vouloir continuer de commander malheureusement comme au bureau (rire) et ça peut me jouer des tours parfois, quoiqu'il en soit je joue de beaucoup de séduction pour me faire pardonner.

Votre message à l'endroit des autres femmes.

La vie des femmes dans notre société moderne est remplie de challenges personnels et professionnels. Mon conseil est tout simple restez vous-même et sachez vous exprimer professionnellement parlant pour être épanouie, il faut évoluer avec son temps. Mais n'oubliez pas de chouchoutez vos hommes et enfants en familles c'est ce qui au bout du compte fait de nous des femmes, gardons cette tradition.