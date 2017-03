Congo-Kinshasa: Une banque angolaise promet d'investir des capitaux frais

Une fois concrétisé, le projet qui se décline donc sous un angle social, sera un investissement pour le plus grand bonheur de la population congolaise. L'essentiel étant d'amener toutes les couches de la population à en bénéficier, à condition qu'elles disposent des emplois et des revenus.

La particularité de ce programme, indique le site web de la primature, réside dans le fait que cela se passe dans un cadre tout à fait privé. « Nous sommes spécialisés dans l'habitat, plus particulièrement dans la construction des maisons que nous offrons à crédit, conditionnées par un paiement à long terme et à moindre frais. Ce qui facilite l'accessibilité à une plus large couche de la population. Nous disposons d'un programme social qui consiste au montage des coopératives en une union, afin de financer le programme des investissements », a déclaré Céleste de Binto.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.