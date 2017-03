Un autre pas dans les relations entre Rabat et Abidjan. Après la signature de 14 accords de coopération le 27 février dernier ; le Royaume chérifien et la République de Côte d'Ivoire viennent de parapher un mémorandum d'entente relatif à la phase de valorisation et d'exploitation de la baie de Cocody.

C'était, hier, à l'occasion de la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, sur le chantier du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody. Après l'accueil des deux hommes d'Etat par les autorités communales du Plateau et de Cocody, ainsi que des membres du Gouvernement ; le successeur du Roi Hassan II et le locataire du Palais de la présidence d'Abidjan ont eu droit aux explications du Directeur général du groupe marocain Marchica Med, maître d'ouvrage dudit projet. « Le projet a franchi une étape importante de maturité.

Ainsi, la totalité des infrastructures du projet dont le financement a été mobilisé, sont en cours d'étude et de construction », s'est réjoui Saïd Zarour. Non sans indiquer que cette cérémonie marque le départ de la seconde étape du projet, qui concerne le développement de la baie et son exploitation. « Cette nouvelle phase du projet, qui a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des citoyens, a aussi pour ambition de consolider Abidjan Perle des Lagunes en tant que destination touristique de référence », a-t-il confié. Pour lui, ce projet est la preuve que l'Afrique fait confiance à l'Afrique, mais aussi est un modèle de coopé- ration Sud-Sud, et une étape importante dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et du Maroc.

Il s'en est suivi la signature du mémorandum d'entente entre le ministre des Infrastructures économiques ivoirien, Amédé Koffi Kouakou, et le Directeur général de Marchica Med, Saïd Zarour. Il s'agit, pour les deux parties, de convenir des modalités de mise en œuvre de leur partenariat pour le développement du Programme de Valorisation et d'Exploitation portant sur la valorisation de la Rive Plateau, de la Coulée verte du Banco et du Parc urbain de Cocody. Sur la rive Plateau, il est question de la mise en place de la "Maison Ivoire" qui comprend des hôtels, un centre commercial, un centre de conférences et de congrès, ainsi que des équipements de promotion de la culture ivoirienne.

Il est prévu également la réalisation d'infrastructures de restauration et de loisirs autour de la marina d'Abidjan. Quant à l'aménagement de la rive de Cocody, elle verra la construction d'un parc urbain, avec trois composantes essentielles à savoir, l'aménagement d'une plaine sportive, d'un parc d'animation aquatique et d'un site d'aventures et de découvertes. S'agissant de la Coulée verte du Banco, opération intégrée de réhabilitation environnementale, elle porte sur la dépollution, le reboisement et l'aménagement urbain d'un corridor de 3000 ha entre la forêt du Banco et la baie de Cocody.

Enfin, il est prévu la mise en place d'infrastructures de proximité pour les populations des quartiers limitrophes ainsi que l'édification de maisons thématiques à savoir : la "Maison du Cacao", la "Maison du Café", la "Maison du Tissage", la "Maison aux Bijoux", la "Maison aux Fleurs" et la "Maison du Bois". Le mémorandum prévoit également une extension de partenariat portant sur l'aménagement urbain et portuaire de Grand-Bassam. Toutes ces infrastructures dont la fin de réalisation est annoncée pour 2020, ont un coût global de 450 millions de dollars, soit 420 milliards de francs Cfa.