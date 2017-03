Cote d'Ivoire: Ligue 1 (13ème journée) / AS Tanda-Moossou 3-3 - L'AS Tanda et Moossou se neutralisent

En quête d'un quatrième succès consécutif, la formation du technicien tunisien Faouzi Rouissi concède l'ouverture de la marque sur un penalty transformé par Ouattara Ibrahim (23ème) suite à une main de Thierry Yao dans la surface de réparation. Le Stade conforte son avance grâce à une superbe frappe d'Ange Kader Barry (2-0, 59ème). Très en verve, les poulains de Djilali Bahloul corsent l'addition sur un nouveau coup de pied arrêté. Ouattara Ibrahim remporte à nouveau son second duel de l'après-midi face au portier du FC San Pedro, Guy Franck Okahi, en transformant son second penalty.

Au terme d'un match très enlevé, les deux formations n'ont pu se départager. Mieux, elles se sont donné coup pour coup durant quatre-vingt-dix minutes. Zougoula Kevin pensait avoir fait le plus difficile en ouvrant le score dès la 9ème minute de jeu pour l'AS Tanda. Moins de vingt minutes plus tard, Soumaïla Belem rétablissait la parité (28ème), avant qu'Asare Stephen ne donne l'avantage au champion en titre avant la pause (2-1, 45ème). Les Jaune et Bleu du Gontougo s'offrent même l'occasion de creuser l'écart.

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.