Pour lui, la Côte d'Ivoire, avec cette opération, augmente de façon considérable sa part d'énergie renouvelable et sa puissance installée au niveau de l'hydraulique. Ajoutant que l'Etat a voulu que ce projet soit un exemple. Surtout avec la préservation de la biodiversité, la reconstruction des villages impactés par ce projet. « Nous avons identifié toutes les espèces au niveau de la flore et de la faune. 200 hectares sont réservés à ces deux entités.

C'est donc la partie de l'opération qui consacre la fin des travaux du génie civil du barrage de Soubré qui est ainsi lancée. « Il s'agit de remplir le réservoir en vue de la préparation des essais de groupes. Le barrage de Soubré vient marquer la politique de relance des barrages hydrauliques en Côte d'Ivoire. Soubré va produire 275 mégawatts et renforcer le mix énergétique qui sera estimé désormais à 40% », a indiqué Amidou Traoré, Directeur général de CIEnergies. Selon Amidou Traoré, c'est une opération historique car ce barrage sera opérationnel une année avant sa date officielle. Et l'occasion est donnée à la Côte d'Ivoire de renforcer son parc de production d'électricité.

C'est le démarrage de la mise en eau du barrage de Soubré ou remplissage du lac. Une étape importante vient ainsi d'être franchie dans le cadre de l'opérationnalisation de ce barrage. Préfet de la région de la Nawa, directeur général de CI-Energies et responsables du barrage de Soubré (l'entreprise Sinohydro-CI), experts et ouvriers se congratulent.

