Cote d'Ivoire: Patrimoine religieux / Amichia François - : "Treichville est aujourd'hui un pôle incontournable"

Le vendredi 3 mars 2017 sera une date gravée dans du marbre pour la Cité n'zassa. En effet la commune de Treichville va bientôt s'enrichir d'un patrimoine culturel et religieux à la gloire de Dieu grâce au concours du Royaume Chérifien.

La pose de la première pierre de ladite mosquée dénommée Mohammed VI s'est faite en pré- sence du Président de la République, SEM Alassane Ouattara et du Roi Mohammed VI du Maroc. Le ministre François Albert Amichia, maire de la commune de Treichville, à la tête d'une forte délégation du Conseil municipal, a dit toute sa joie de recevoir sur son sol un tel joyau architectural à la gloire de Dieu.

Pour lui, c'est « le fruit de la politique des pères fondateurs Félix HouphouëtBoigny et du Roi Hassan II qui ont su poser les bases d'une bonne coopé- ration sud-sud », et poursuivi aujourd'hui par SEM Alassane Ouattara et son Altesse Royale Mohammed VI. Le premier magistrat de la commune s'est félicité du travail du président de la République qui a su redorer le blason de la Côte d'Ivoire en la rendant fréquentable, accueillante et présente dans le concert des nations. Il a ajouté que « Treichville est aujourd'hui un pôle incontournable qui s'honore de cette réalisation à la gloire de Dieu symbole de la coopération ivoiro-marocaine et qui se traduit au quotidien par la cohabitation avec une forte communauté marocaine très représentée dans le commerce ». La mosquée Mohammed VI sera réalisée dans un délai de 34 mois, et s'étalera sur une superficie de 25 000 m2.

Elle comprendra deux salles de prière (hommes et femmes) pour une capacité d'accueil totale de plus de 7 000 fidèles. Elle aura une bibliothèque, une salle de conférences, un pavillon administratif, une école coranique, un logement pour l'imam, un complexe commercial, un parking et des espaces verts. La commune de Treichville démontre une fois de plus son caractère n'zassa.

En ce sens qu'elle renferme à elle seule 54% de la communauté étrangère dont la majorité est issue de l'Afrique de l'Ouest. A côté de ce groupe, on retrouve des Syriens, Libyens, Marocains, Libanais, Egyptiens... issus des pays arabes et dont la plupart occupent les grands commerces de la cité. La commune ne fait que croître en notoriété en termes d'exemple d'intégration.

C'est dire que la politique d'intégration prônée par le maire François Albert Amichia au sein de la commune n'zassa permet aujourd'hui de favoriser le climat des affaires illustré par l'implantation de grands groupes internationaux et une floraison de lieu de cultes symbole de cohésion entre les peuples vivant sur cette terre.