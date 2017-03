Cote d'Ivoire: Bras de fer clubs de basket-FIBB - Pourquoi il faut trouver une solution à la crise

Si la Fédération ivoirienne de basketball (FIBB) a semblé se réjouir d'avoir enregistré plus d'un match disputé lors de la 1ère journée, la donne est toute autre.

Sur les huit rencontres (cinq en hommes et trois en dames) programmée pour le compte de la 2ème journée, seule l'opposition SOA-DC Arrow (dames) a pu se dérouler, le samedi dernier au Lycée Classique d'Abidjan. La raison ? Plusieurs clubs dont les plus significatifs et les plus populaires (ABC, CSA Treichville, FBA, Africa, IVESTP) ont décidé de boycotter la reprise du championnat. Ils reprochent au président de la fédération des prises de décisions unilatérales telles que celles de faire passer les effectifs des clubs de 15 à 18, le maintien en N1 des clubs pourtant relégués,...

Les clubs exigent aussi la mise à disposition de la formule de la saison et dénonce un problème d'éthique avec un membre influent du comité directeur actuel qui serait en réalité fondateur de plus de cinq clubs. Des récriminations bottées en touche par le président de la Fédération Mathieu Ahui-Miezan. Dans une interview qu'il nous a accordée récemment, il a affirmé le caractère non contraignant de la décision relative aux effectifs des clubs. Mieux, "la décision a été prise à une réunion d'informations" et cela, pour "éviter que des athlètes ne soient sur le carreau après la disparition de certains clubs". Pour le patron de la balle au panier, toutes les questions soulevées ont été répondues.

Aussi a-t-il conclu que les arguments avancés par les clubs ne pouvaient en aucun cas pousser à un boycott du championnat. Alors que les fondeurs attendaient une rencontre avec les responsables fédéraux pour trouver une solution à la crise naissante après le boycott de la reprise, le bureau fédéral a préféré s'arcbouter sur les textes en programmant la seconde journée. "Nos textes sont clairs sur la question. La CFS (commission fédérale sportive) va continuer sa programmation. Après trois forfaits, les clubs concernés seront exclus du championnat", a menacé Agui-Miezan. Une mise en garde qui est tombée dans les oreilles de sourds du côté des frondeurs. Ils ont à nouveau brillé par leur absence au Lycée Classique. "Je ne peux pas le nier. La crise continue et c'est vraiment dommage pour notre basket", s'est désolé le président de la FIBB, samedi dernier.

Cette crise, aux dernières nouvelles, risque de trouver une issue heureuse. A la médiation menée par l'ancien président de la FIBB Guy Berté, la Fédération a décidé de rencontrer finalement tous les clubs de N1 et N2, ce lundi sous le coup de 18 heures au siège de la Fédération. Dans la note d'information signée du Directeur général Philippe Blessy, il s'agira de se pencher sur le championnat national. Une rencontre, on l'espère, permettra de mettre un terme définitif à cette incompréhension.

Autant la FIBB incarnée par le président Mathieu Agui-Miezan n'a aucun intérêt à voir l'ABC, le CSA Treichville, l'Africa, FBA et autres exclus du championnat, autant les clubs frondeurs ne gagnent rien à ne pas jouer. Tous vivent pour le basket, se sacrifient pour le basket. Tous aspirent à un basket ivoirien développé et prospère. Mais on y parviendra qu'en mettant en avant l'intérêt de cette discipline. Les uns et les autres doivent taire leur orgueil pour le basket qu'ils disent aimer tant.