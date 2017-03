Cote d'Ivoire: Grand ménage - Abidjan fait son ménage avec Dominique Ouattara

L orsque ce samedi 04 mars 2017, à 11 h précises, le véhicule de la Première dame fait son entrée au village d'Anono (commune de Cocody), tout le dispositif pour le démarrage de l'opération Grand ménage est fin prêt.

La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne Désirée Ouloto, est en première ligne. A ses côtés, son collègue de la Construction, de l'Assainissement et du Logement, Isaac Claude Dé et le premier magistrat de la commune, N'Goan Mathias. La notabilité du village et les femmes tenant des balais sont également en place. Ainsi que tout le matériel devant servir à nettoyer le village (balais, râteaux, brouettes, gants, etc.). Accueillie par les membres du Gouvernement, le maire et les villageois, Mme Dominique Ouattara a juste le temps de confier quelques mot à la presse sur le sens de sa présence aux côtés d'Anne Ouloto, avant de se mettre à la tâche. « Nous sommes venus le 28 février au palais de la culture affirmer notre engagement pour un pays propre. Et avoir un pays où toutes les maisons, les communes, les quartiers et les villages sont nettoyés. Je suis venue donc réaffirmer cet engagement avec mes frères et sœurs et on commence par Anono.

Je suis venue également dire que c'est très important pour la santé des populations que le pays soit propre, soit sain. Il faut balayer, il faut nettoyer. Quand vous voyez des ordures, il faut les enlever et c'est ce que je suis venue faire ce matin », indique la Première dame Mme Dominique Ouattara. Puis, joignant l'acte à la parole, la marraine de l'opération enfile rapidement des gants et donne l'exemple d'un coup de balai ferme. Son geste est suivi et multiplié par les commissaires du Gouvernement et les femmes du village.

Pour la circonstance, le village d'Anono a choisi de nettoyer son artère principale, baptisée rue Ahouo Léon Raymond, du nom du chef du village. Cette rue abrite le marché du village et la maternité, d'où son choix. C'est une rue très insalubre avec des sachets plastiques un peu partout. Entrainé par la Première dame, dans un mouvement d'ensemble tout le monde s'attèle à enlever ces déchets qui, une fois entassés, sont immédiatement mis dans de gros sachets noirs. En quelques minutes, une bonne partie la rue retrouve un visage plus sain. Mais, la Première dame ne se contente pas de donner seulement le top départ. Elle sillonne quelques communes pour s'assurer que l'opération suscite l'adhésion des populations.

Ainsi, de Cocody, le cap est mis sur la commune de Treichville, plus précisément à l'avenue 11, rue 22. Dans cette rue, Dominique Ouattara félicite les jeunes du quartier qui, de façon bénévole, ont nettoyé toute leur rue et ravaler les façades des maisons. Ce qui fait de cette rue une des fiertés de la commune du maire François Albert Amichia. « La rue est propre et saine. C'est magnifique. C'est un exemple à suivre », déclare la first lady ivoirienne, toute enchantée de l'initiative. Après quoi, elle prend congé de la ministre Désirée Ouloto qui poursuit sa randonnée à Port-Bouët (dans le secteur de l'abattoir où elle a donné des instructions pour l'assainissement), à Koumassi, au quartier Sicogi, où elle n'hésite pas à remonter les bretelles de certains riverains. Ces derniers, en effet, continuent d'ignorer le vent du changement qui souffle sur la Côte d'Ivoire en matière de salubrité.

Le périple prend fin à Adjamé Fraternité Matin où elle fait casser les tables et les bancs du marché anarchique créé devant l'antenne de la Fonction publique. Malgré ces désagréments, « Maman bulldozer » se dit satisfaite du déroulement de cette journée de grand ménage instituée chaque 1er samedi du mois et qui se déroule pour la première fois. « Je me félicite de ce que la plupart des Ivoiriens ont pris conscience et donc exécutent cette initiative. C'est une question d'éducation, de changement de comportement. Je pense qu'au fur et à mesure que nous avancerons, nous aurons un pays propre », conclut l'initiatrice de l'opération Grand ménage, Anne Désirée Ouloto, non sans remercier la Première dame pour son soutien et son implication dans l'opération.