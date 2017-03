Cote d'Ivoire: 3ème édition du festival Abi-reggae - De grosses têtes attendues à Abidjan

Abidjan va encore, pour la troisième fois, vibrer au rythme de la musique Reggae ! Cela, les 6, 7, 8 et 9 avril 2017 au palais de la Culture à Treichville.

Après la réussite des deux premières éditions, l'Organisation non gouvernementale "Ong Abi", structure de pilotage du festival international de Abi-Reggae, croit bon de remettre le couvert avec une affiche composée de grosses têtes de cette musique. Quatre jours durant, les icônes de "la musique de Jah", d'ici et d'ailleurs vont communier avec le public ivoirien. Si Tiken Jah, Ismaël Isaac, Spyrow, Naftaly, Beta Simon, Black Mojah, pour ne citer qu'eux, sont commis pour confirmer Abidjan comme la seconde capitale du Reggae mondial après Kingston (Jamaïque) et Londres (Grande Bretagne).

Par contre, U Roy, Ijahman Levi, Stephen Marley, The Congos, Bunny Wailer, Chronixx, Jah Verity ainsi que des jeunes en vogue tels que le groupe R-Light, viendront enflammer le palais de la Culture aux côtés de ces talentueux artistes ivoiriens. Lors du lancement d'Abi Reggae, samedi dernier au Plateau, Serges NZende, administrateur général et coordonnateur du festival, a décliné les enjeux de cet événement devenu une tribune de rencontres, de partages et d'échanges tant musicaux qu'intellectuels. « Pendant quatre jours, les artistes et intellectuels offriront aux festivaliers des moments de détente, de joie et d'échanges culturels», a-t-il pré- cisé.

Selon ses dires, ce sont plus de 80.000 festivaliers qui sont attendus, dont 35 stars et artistes invités ; 25 intellectuels de haut vol qui viendront de par le monde pour animer le colloque et les échanges sur une thématique variée portant sur, entre autres « le Panafricanisme, le management de l'industrie musicale africaine » ; « les sources politiques et religieuses du mouvement Rastafari », etc. Pour la cartographie d'Abi Reggae 2017, ce sont 11 pays africains qui seront présents au festival. Un village Reggae sera érigé dans la cour du palais de la Culture au bord de la lagune. Celui-ci sera meublé de boutiques, stands et d'espaces gastronomiques.

En tout cas, Abi Reggae, cette année encore, en plus d'amener les mélomanes à aimer davantage cette musique en communiant avec ses têtes couronnées, sera, une fois de plus, une plate-forme pour détecter et promouvoir les nouveaux talents. A noter, le Festival Abi Reggae a été initié par le ministre d'Etat Dosso Moussa avec pour ambition et objectif de faire d'Abidjan la capitale mondiale du Reggae. Aussi entendil faire de cette tribune une rencontre annuelle des musiciens de Côte d'Ivoire, d'Afrique et du monde afin de participer à la sauvegarde des expressions artistiques et culturelles des peuples noirs. Naturellement, ce festival reste un instrument d'appui à l'économie locale en termes d'emplois, d'occupation des structures hôtelières et d'exploitation des circuits touristiques.