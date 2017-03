Afrique: CAN U20/½ finale Sénégal vs Guinee - La concentration et la récuperation en avant chez les lionceaux

Qualifiée en demi-finales de la Can de sa catégorie et à la Coupe du monde, l'équipe nationale U20 ans affûte ses armes en direction du duel qui l'oppose ce jeudi 9 mars à la Guinée à Ndola en Zambie. Dans une vidéo de la Fédération sénégalaise de football, le maître mot reste la concentration et la récupération en direction de ce derby sous régional. «Vu le match que l'on a fourni, on n'a pas beaucoup travaillé dans cette séance.

C'était une petite séance pour une récupération. Vu l'esprit du groupe et le mental que l'on a, nous nous préparons avec beaucoup de concentration et d'envie. On s'amuse mais quand on est sur le terrain, nous donnons tout. Nous demandons au peuple de prier pour afin que l'on puisse ramener la Coupe. Nous ne sommes pas encore en finale», a confié le défenseur Jean jacques Ndecky. Waly Diouf, l'autre défenseur des Lions du Sénégal estime que l'équipe est en train de préparer cette rencontre très sereinement comme les trois matchs de poule.

«L'essentiel c'était de récupérer après le match du Cameroun. On a fait une petite séance de décrassage. Histoire de récupérer et de panser les blessures. Nous les remplaçants, nous avons fait une séance beaucoup plus poussée pour garder la forme et le rythme. Une compétition est très longue. Le coach peut appeler tout le monde à n'importe quel moment. Il faut que l'on garde un certain cap physique», précise t-il.

Selon lui, après l'objectif de qualification au Mondial, il reste de finir le job en ramenant le trophée continental à Dakar. «On a atteint le premier objectif qui était la qualification, on est libéré d'un poids parce que l'on va au Mondial en Corée. C'était le premier objectif fixé maintenant, on va passer la deuxième étape qui est la demi-finale. On va jouer pour la gagner. Il y a une place en finale à gagner. Nous sommes parmi les quatre meilleures équipes d'Afrique. Maintenant, il faut gagner la Coupe et la ramener à Dakar», lance-t-il. Poursuivant son propos, le Lionceau soutient que la machine est désormais lancée après la phase de groupe.

«Nous avons eu quelques difficultés à entrer dans la compétition. On a commencé par un match nul mais je pense que la machine est lancée. On est ressorti avec deux victoires méritées. Une victoire contre l'Afrique du Sud avec le mental et une contre le Cameroun tout à fait maitrisé. Le mental est bon car avec le groupe nous avons essayé de créer une bonne ambiance. Il n'y a pas de problèmes dans le groupe et c'est cela qui fait notre force. Si on sent que l'on n'est soutenu par le 12e homme, on peut renverser des montages », dit-il. La première équipe finaliste sera connue ce mercredi à l'issue de la rencontre Zambie-Afrique du Sud qui se joue à Lusaka.