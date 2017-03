Burkina Faso: Africalia s'engage pour l'essor culturel

En effet, pour ce qui est des activités entrant dans le cadre de ce projet, qui prendra en compte le prochain quinquennal, elles ont été financées à 100% par le Royaume de Belgique. Une initiative que s'est empressé de saluer Tahirou Barry, ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Pour le ministre Barry, force est de reconnaître que «c'est un programme ambitieux et riche qui permet de conserver les acquis dans notre pays en matière de culture». C'est en cela qu'il soutient qu'Africalia est un partenaire privilégié.

Foi du directeur général d'Africalia, Frédéric Jacquemin, l'apport du monde culturel contribue d'une certaine manière à l'épanouissement des artistes, du moment où cela leur permet de façon générale, d'assumer le rôle social et interpellateur qui est le leur. Et qu'il considère comme un gage de démocratie. Par ailleurs, il fait savoir que «la problématique de la coopération culturelle soulève des enjeux également partagés». Pour M. Jacquemin, «plus personne ne peut aujourd'hui produire de la culture sans mettre en question les dispositifs économiques, sociaux, éducatifs et politiques actuels.»

