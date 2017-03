Ile Maurice: Tank Farm à Bain-des-Dames - «Faut-il qu'il y ait mort d'homme pour que le gouvernement aide les habitants ?»

«Ils ne veulent plus communiquer avec la compagnie car elle fait la sourde oreille depuis déjà un an», précise Rajah Madhewoo. Ils veulent que des actions légales soient prises au plus vite.

Parfois, les travaux commencent à 4 heures du matin pour s'arrêter vers 21 heures, expliquent ceux qui sont toujours incommodés par la poussière, le bruit et les vibrations des machines. Les habitants et le Regrupma travayer sosyal ont tenu une réunion, samedi, pour décider de la marche à suivre.

Des plaintes depuis plus d'un an. Les habitants de Bain-des-Dames ne connaissent plus de répit à cause du projet de stockage d'huiles lourdes dans un Tank Farm. Pourtant, malgré leur revendication, aucune solution n'a été trouvée. Le Regrupma travayer sosyal dénonce la passivité du gouvernement.

