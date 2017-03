Sénégal: Maimouna Kane Touré - Premiere femme ministre, l'histoire retiendra

Qualifiée en demi-finales de la Can de sa catégorie et à la Coupe du monde, l'équipe… Plus »

Cette promotion n'est en réalité que l'aboutissement des luttes que la ministre Maïmouna Kane a menée au sein de l'association des femmes juristes (Ajs) et son engagement pour l'amélioration du sort de la femme, de son statut juridique et la lutte contre es inégalités. «En prononçant le discours solennel de rentrée des Cours et Tribunaux, j'avais axé mon discours sur les droits de femmes. J'avais attiré l'attention du Président Senghor sur les inégalités, les injustices et les violations des droits des femmes.

La native de Dakar (née le 13 mars 1937 à Dakar) est avant tout un juriste de formation. Ancien auditeur à la Cour suprême, ancien substitut du procureur de Dakar et conseiller à la Cour d'Appel de Dakar, Maïmouna Kane a pris rendez-vous avec l'histoire en 1978. Dix huit ans après l'accession à la souverainement, le Sénégal inauguré l'ère des femmes ministres. Elle accéda au rang de ministre dans le gouvernement socialiste d'Abdou Diouf, en même temps qu'une autre pionnière en l'occurrence Caroline Faye Diop. Secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée de la Condition féminine, elle migre vers la Promotion humaine qui deviendra plus tard le ministère de la femme.

Elle n'arpente plus les allées du pouvoir et ni les prétoires mais elle a droit de cité dans les institutions du Sénégal pour l'avoir été parmi l'un des premières femmes à les incarner. Elle, c'est Maïmouna Kane Touré.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.