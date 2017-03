Ile Maurice: Journée internationale de la femme - Les conseils d'administration boudent la gent feminine

Et d'ajouter qu'il existe une combinaison de facteurs qui contribuent à maintenir le plafond de verre. Il s'agit notamment de la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle, un facteur qui a un impact considérable sur la capacité des femmes à gravir les échelons qui mènent au sommet.

C'est ce que révèle une étude réalisée par le groupe Hay en 2015 en collaboration avec le Mauritius Institute of Directors (MIoD). Comme le souligne Juan Carlos Fernandez Zara, Chief Executive Officer (CEO) du MIoD, ce score demeure «très faible lorsqu'on le compare aux progrès accomplis par d'autres pays, notamment l'Australie où le nombre de femmes sur les conseils d'administration est passé de 8,3 % en 2009, à 23,4 % en 2016». Maurice se classe loin derrière les meilleurs élèves que sont la Norvège et la Suède qui ont respectivement 46,7 % et 33,6 % de femmes sur les conseils d'administration des entreprises en 2016, fait ressortir le MIoD.

