Afrique du Sud/Cameroun: Duel pour une place en finale

Il sait être servi par ses coéquipiers, notamment Sibongakonke Mbatha, très actif sur les côtés. Mais Fashion Sakala, l'homme à quatre poumons de la sélection junior de Zambie, pense pouvoir donner le tournis à la défense sud-africaine. Pour chacun de ces joueurs, il faut enfin donner le tout premier titre de champion d'Afrique de la catégorie à son pays. Au-delà des atouts physiques, techniques et tactiques, cela passera par une bonne assise psychologique sur le terrain. En plus, il faudra être rusé et téméraire face à des joueurs nuisibles qui peuvent contraindre à l'exaspération et donc à la faute.

En plus, les protégés de Beston Chambeshi, sélectionneur de la Zambie, sont restés indéboulonnables jusqu'ici, avec trois victoires en autant de rencontres, contre deux pour les protégés de Thabo Senong, sélectionneur des Amajitas. En plus, Beston Chambeshi a l'ambition tenace. Après la qualification pour le Mondial en République de Corée, il s'attaque clairement à la conquête du titre. « Nous avons déjà oublié les autres rencontres. Nous pensons à cette demi-finale qui sera comme une finale », explique le sélectionneur des Chipolopolos juniors. Le pays souhaite s'asseoir dans le fauteuil de champion, comme le Nigeria il y a deux ans. En face, Luther Singh, petit gabarit, tonique, technique vers l'avant, compte dérouler. Il a bien inscrit à lui tout seul, les trois buts de son pays contre le Cameroun le 27 février dernier. Sur lui reposent de nombreux espoirs.

Fashion Sakala, Patson Daka (Zambie) et Luther Singh (Afrique du Sud) ont le même nombre de buts. Lors de la phase de groupes, ils ont chacun inscrit quatre buts pour leurs sélections à cette coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans en Zambie. Ce jour, au stade des Héros nationaux de Lusaka, le public assistera à une guerre des étoiles entre les deux meilleures attaques du tournoi. Les Chipolopolos juniors (10 buts) et les Amajitas d'Afrique du Sud (9 réalisations) savent faire le jeu. Mais les Sud-africains auront une forte opposition défensive, puisque les Zambiens n'ont concédé que deux buts en trois matchs de groupe.

