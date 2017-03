Cameroun: La CAN des recruteurs

De nombreux agents de joueurs étaient à Ndola, l'une des villes de la CAN juniors organisée en Zambie.

Morlaye Sylla, homme du match Guinée-Mali (3-2), et auteur d'un doublé lors de cette rencontre, a vu sa vie changer grâce à une rencontre : avec un recruteur. A la base, c'est un footballeur de la rue, comme beaucoup de ses camarades. « J'ai commencé à jouer à l'âge de 7 ans. Je n'ai pas fait de centre de formation. J'ai évolué dans un club. Puis, lors de la CAN cadets, un agent m'a vu. Il a été impressionné et là, il m'a trouvé un club au Portugal », raconte-t-il à CT. Pour la famille de ce garçon de moins de 19 ans, tout est devenu différent dès lors. David Escobosa Santonja, recruteur de l'Athlético Madrid (Espagne), Manuel Sierra, venu pour le compte du FC Porto (Portugal) et Doug Asene de FC Roda (Pays-Bas) ont presque élu domicile au Levy Mwanawasa Stadium de Ndola.

Tout comme ceux venus d'Anderlecht, du FC Bâle et du Benfica de Lisbonne. Ils veulent y trouver la pépite africaine qui rejoindra leurs rangs. Ils ont déjà eu des informations sur certains joueurs grâce aux agents. Mais ils préfèrent le live, aller voir le match. Un cahier, un crayon à bille, et des notes. Des notes sont gribouillées d'un côté. D'un autre, la mise en place sur le terrain est détaillée. Les noms des joueurs dont ils ont des échos ou reçu des informations avant sont mis en évidence. Les autres notés au fur et à mesure. Ils les veulent jeunes, athlétiques, talentueux. Le travail de détection et d'anticipation est le quotidien de ces représentants de clubs. Ibrahim Niane, avant-centre du Sénégal et buteur contre le Cameroun (2-0) vient de filer vers le FC Metz.

Amadou Fontem Tigina, agent de joueur camerounais, travaille avec les recruteurs de ces six clubs-là. Il est une espèce de guide pour ces derniers qui sont venus voir ces joueurs. « Il y a tellement de bons joueurs que j'ai vu, que les recruteurs ont apprécié que je suis sûr que d'ici le mois de mai, nombreux seront partis. C'est une bonne CAN pour nous avec un niveau de jeu tellement élevé », décrit à CT le Camerounais. Début de journée au petit matin, direction le stade. « Nous faisons tout pour avoir la feuille de match. Et sur cette base, chacun organise ses notes. Si un joueur tape à l'œil de l'un d'eux, je dois me rapprocher de la sélection si je n'ai pas de contact », explique Amadou Fontem Tigina.