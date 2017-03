Cameroun: Karl Toko Ekambi a le vent en poupe

Après le doublé inscrit la semaine précédente contre Bastia, Karl Toko Ekambi a de nouveau marqué samedi dernier contre Caen (victoire d'Angers 3-2), lors de la 28e journée de Ligue 1.

Un but qui porte le total de réalisations de Karl Toko Ekambi à cinq en championnat. Faut-il y voir une coïncidence, entre la forme du joueur et la remontée d'Angers au classement ? A contrario, le FC Lorient de Benjamin Moukandjo continue de s'enfoncer. Le but du capitaine des Lions indomptables, le huitième de la saison, contre l'Olympique de Marseille dimanche dernier, n'y a rien changé. Battu par l'OM de Clinton Njie (entré en cours de jeu), Franck Zambo Anguissa et Henri Bedimo (titulaires), le club lorrain reste dans une spirale négative de quatre défaites consécutives et englué à la dernière place. De son côté, le phénomène Kylian Mbappé Lottin, petit-fils de Samuel Mbappe Leppé, continue d'illuminer Monaco. Le Franco-Camerounais a inscrit un doublé lors de la victoire (4-0) du club du Rocher sur Nantes.

A 18 ans, il est le plus jeune joueur à atteindre la barre des 10 buts inscrits en Ligue 1 depuis une trentaine d'années. Kylian Mbappé totalise 15 buts en 29 apparitions cette saison, toutes compétitions confondues. Enfin, pour Christian Bassogog et Ambroise Oyongo Bitolo, c'était la rentrée des classes. Le meilleur joueur de la dernière CAN a fait ses premiers pas avec son nouveau club, le Henan Jianye, face au Hebei China Fortune d'un autre Camerounais, Stéphane Mbia (0-0), lors de la 1ère journée de Super League chinoise. Titulaire, Christian Bassogog a joué tout le match. Des débuts difficiles en Major Soccer League, le championnat professionnel nord-américain, pour Ambroise Oyongo Bitolo, également dans le onze entrant avec l'Impact de Montréal, battu par les Earthquakes de San Jose (0-1).