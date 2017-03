Afrique: Défi postal - L'upap se penche sur les opportunites du numérique

La commission finances et administration de l'Union panafricaine des postes (Upap) se réunit depuis hier, mardi, à Dakar pour trois jours dans le cadre d'un atelier d'échanges sur l'utilisation des systèmes et outils postaux et les services financiers et la formation dans le domaine des services électroniques.

Le secteur postal, se doit de se réadapter en intégrant la dynamique du numérique aux avantages inestimables aux fins de survivre. Conscient d'un tel défi aux enjeux stratégiques, l'Union panafricaine des postes (Upap) tient depuis hier, mardi, à Dakar et ce, pour trois jours un atelier d'échanges sur la qualité des services relatifs à l'utilisation des systèmes et outils postaux et les services financiers et la formation dans le domaine des services électroniques. Des objectifs fixés pour la réalisation de la vision 2020 pour le secteur postal africain dont le Sénégal assure la présidence de la commission finances et administration (Cfa).

L'étude portant sur la réforme et l'amélioration des finances de l'Union dont la mise en œuvre de certaines de ces recommandations nous parait nécessaire pour résoudre les difficultés concernant les contributions financières des Etats membres. «Face à cette situation nous devons repenser et réinventer les métiers du secteur des postes pour accompagner nos Etats dans la mise en œuvre des politiques sociales et économiques destinées aux couches vulnérables et aux populations vivant dans les zones rurales les plus reculées», a indiqué Abdou Karim Sall, directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes.

Sous ce rapport, il a salué la pertinence de la décision adoptée lors de la 9ème session extraordinaire du conseil d'administration de l'Upap d'arrimer les objectifs stratégiques de l'union à ceux de l'Union postale universelle approuvés par la stratégie postale mondiale d'Istanbul caractérisée qui se caractérise par l'intégration, l'inclusion et l'innovation. Parlant des grands projets de l'Upap, il relève «l'identification de l'infrastructure d'adressage parmi les projets prioritaires pour le développement du commerce électronique considérée comme le principal vecteur des échanges commerciaux d'ici quelques années tant au plan national qu'international», a-t-il fait savoir.

Toutefois, il n'a pas manqué de rappeler la mise en place d'un système unique d'adressage national bien pris en charge dans le Plan Sénégal Emergent (Pse) à travers la stratégie Sénégal numérique 2025 et dûment consigné comme objectifs prioritaires 2017 de l'Artp. Enfin dira le Dg «l'innovation doit nécessairement passer par la modernisation des administrations postales du continent pour relever le défi ».