Ile Maurice: Économie bleue et architecture - Nouvelles filières d'avenir

document

Le monde de l'emploi est en mutation. Des filières jusqu'ici méconnues, comme l'aquaculture, l'océanographie et l'architecture verte sont de plus en plus demandées. C'est ce qui ressort d'un document publié par la Tertiary Education Commission (TEC).

Jusqu'à présent, les emplois les plus demandés étaient liés à la finance et l'informatique. Mais la donne change. Selon la List of Indicative Priority Fields of Study, mise en ligne mardi 7 mars, d'autres filières d'études ont également autant de chances d'aboutir à un emploi. Parmi, figure l'architecture verte, les macrostructures ou encore l'architecture paysagiste (Landscape Architecture).

D'autre part, avec les divers projets de développement en matière d'économie bleue, plusieurs filières de ce secteur présentent désormais des possibilités d'emploi. Notamment des cours portant sur l'aquaculture, l'exploration des fonds marins, la gestion des eaux et la sécurité maritime. La gestion des ports et Fisheries Economics sont aussi mis en avant.

Cours pas disponibles à Maurice

Cette liste a été compilée avec l'apport de 275 organismes publics et privés. Elle met aussi en lumière le fait que plusieurs de ces cours ne sont pas disponibles à Maurice, que ce soit en premier ou second cycle d'études universitaires. Outre les filières mentionnées plus haut, le marketing digital, Network engineering et l'hydrologie font aussi partie des emplois en demande mais dont les cours ne sont pas disponibles à Maurice.

Est-ce qu'il y a moyen que ces cours soient proposés par nos institutions ? Sollicité, Surendra Bissoondoyal, Chairman de la TEC a fait savoir que l'institution n'a pas son mot à dire sur les cours proposés. «Le but d'avoir une telle liste est d'aider les étudiants à choisir leurs filières d'études, éviter la saturation du marché et les mis- match. Cela aide les étudiants à choisir. Mais nous ne faisons pas de recommandations aux universités. Cependant, la LIPFS vise à orienter les institutions universitaires vers quels cours proposer lorsqu'ils établissent leurs programmes» avance-t-il.

Si la publication de cette liste peut aider à orienter les institutions, les professionnels de la gestion des ressources humaines trouvent que ce n'est pas suffisant. L'un d'eux estime que si le 'Careers Guidance' ne se professionnalise pas à Maurice, le problème de mismatch persistera. «C'est la seule façon de connaître la demande réelle du marché. Actuellement, il est très difficile d'avoir une idée précise des demandes du marché», explique-t-il. Une autre proposition qu'il fait est la création d'un plan national de gestion des ressources humaines. Selon lui, être au courant du nombre de postes disponibles dans un secteur n'est pas suffisant. «Il faut aussi savoir, à moyen et long termes, combien de postes seront libérés dans une filière donnée et orienter les étudiants à la sortie de la HSC», poursuit-il.

Les autres cours en demande mais non dispensés à Maurice

Selon la liste des filières d'études prioritaires de la TEC, les cours de deuxième cycle d'éducation tertiaire les plus en demande ne sont pas disponibles à Maurice pour le moment. Le domaine médical, en l'occurrence les spécialisations de pointe, occupe une grande partie des emplois en demande. Les possibilités d'emplois sont diverses. De la gériatrie à la chirurgie de la moelle épinière en passant par l'anesthésie et la médecine traditionnelle, la demande est présente. Mais aucune institution locale ne dispense ces cours. Il en est de même pour le planning urbain, l'ingénierie des côtes et la géoscience. En ce qui concerne l'informatique, le 'Cloud Computing' présente aussi une demande de plus en plus importante. Le domaine de la finance tient, année après année, sa position dans le domaine de demande d'emplois. Les spécialisations en matière de détection de blanchiment d'argent, de détection de fraudes, de finance islamique et l'assurance sont toujours en demande.