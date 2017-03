Congo-Kinshasa: Télécoms - Le réseau de la fibre optique Kinshasa-Katanga à l'arrêt

D'autres sources renseignent que depuis plus d'une semaine, le réseau de la première phase de la fibre optique (Kinshasa-Muanda) est également coupé. Comme si cela ne figurait parmi ses priorités, le directeur général ad intérim a préféré se rendre en Espagne, laissant les abonnés en désarroi. Ce comportement risque de lui coûter son poste comme plusieurs de ses prédécesseurs, étant donné que les mêmes causes produisent les mêmes effets.

Plus de trois mois après l'installation du comité Patrick Umba, la Société congolaise des postes et télécommunications (SCPT) fait face à des défis importants. Entre autres, la coupure du réseau de la deuxième phase de la fibre optique dans le tronçon compris entre Kinshasa et l'ex-Katanga. Cette ligne est coupée au niveau de Likasi depuis bientôt trois mois. Et le comité de gestion de la SCPT est incapable de rétablir cette liaison. Ce qui n'enchante pas les opérateurs des télécoms en RDC. Rn tête de liste, il y a Vodacom Congo qui se retire de la liaison à problème. Un manque à gagner pour le Trésor public.

Les têtes risquent de tomber, si on n'y prend garde. Le comité de gestion de la Société commerciale des postes et télécommunications (SCPT) doit se démarquer de ses prédécesseurs, au risque de subir le même sort.

