Congo-Kinshasa: Enlisement de l'accord du 31 décembre - Bruxelles tonne, Kinshasa s'emporte

La déclaration, lundi, du Conseil européen des Affaires étrangères sur la situation de crise latente qui prévaut en RDC n'a pas laissé indifférent le pouvoir en place à Kinshasa.

C'est le chef de la diplomatie congolaise, Léonard She Okitundu, qui s'est chargé, selon des déclarations reprises sur le site d'informations actualite.cd, de recadrer l'organe de conduite de la politique étrangère de l'Union européenne.

« Le Conseil européen (réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE) n'est pas une autorité supranationale à l'égard de la République démocratique du Congo. Bien au contraire », tonne d'entrée de jeu le vice-Premier ministre congolais des Affaires étrangères et de l'Intégration régionale, She Okitundu, dans une mise au point ce mardi 7 mars à la presse, au sujet des conclusions du conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne (UE). Tout en insistant sur la nécessité d'une collaboration entre l'UE et la RDC, She Okitundu a dédramatisé la situation, estimant qu'« elle n'est pas plus inquiétante que des événements hautement dramatiques récents survenus en particulier dans le monde occidental ».

Le chef de la diplomatie congolaise note que la RDC aligne des résultats encourageants pour le « dénouement définitif » de la crise. Puis, il a adressé une sévère mise en garde aux autorités européennes : « A la lumière de ce qui précède, nous invitons une ultime fois le Conseil européen à se démarquer d'une posture directive voire comminatoire d'un autre temps et à s'engager plutôt dans un véritable partenariat coopératif et de respect mutuel. Faute de quoi, la République démocratique du Congo devra en tirer les conséquences », a promis She Okitundu.

A noter que, lundi dernier lors de sa réunion de Bruxelles, le Conseil européen des Afaires étrangères, organe consultatif de l'UE en matière de politique extérieure, s'est montré très critique à l'égard de la situation de crise entretenue, selon lui, par le pouvoir en place. Voici sa déclaration.