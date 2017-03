Cameroun: Université de Bamenda - La faculté de médecine incendiée avant la visite du Premier ministre

Une assurance dont auront bien besoin les populations, étudiants et enseignants de la faculté de médecine de la capitale régionale du Nord-Ouest. D'après une source dans les services du gouverneur, les étudiants qui seraient désormais dans la rue sont en proie à la psychose. En effet, l'incendie provoqué par des personnes tapies dans l'ombre, serait en représailles aux étudiants et encadreurs de la faculté qui ont décidé de reprendre les cours, conformément à l'appel lancé par les pouvoirs publics. Depuis lors, des menaces de mort constituent leur lot quotidien. D'autres tracts circulent déjà pour mettre en garde toute femme qui serait aperçue, arborant le pagne de la Journée internationale de la femme, le 8 mars prochain.

La tournée du Premier ministre dans la région qui vise le retour de la paix et la réconciliation arrive à point nommé. Le doyen de la faculté de médecine chiffre les dégâts à une trentaine de millions Fcfa. Désormais, ce qu'il reste des blocs de l'établissement universitaire ce sont des bouts de tôles cramoisis, barres de fer, amas difformes et méconnaissables. Le périple du chef du gouvernement dans les sept départements du Nord-Ouest va prendre fin vendredi prochain. Tout en espérant que celle-ci va ramener la stabilité dans cette zone.

L'enceinte de l'hôpital régional de Bamenda et les alentours affichent une atmosphère différente des jours ordinaires le 6 mars 2017. Le dispositif sécuritaire est impressionnant. Un fait qui n'est pas en rapport avec la présence depuis hier du Premier ministre, Philemon Yang, dans la région du Nord-Ouest. En effet, dans la nuit du 3 au 4 mars dernier, un incendie a été perpétré à la faculté de médecine de Bamenda logée au sein du centre hospitalier. Depuis lors, la veille est permanente et les cours ne sont plus dispensés aux étudiants.

