Ile Maurice: Centrale de St-Louis - Rs 23 millions de dommages réclamées au CEB

Le Mouvement civique de Plaine-Lauzun et six habitants du quartier ne sont pas restés les bras croisés devant la décision du Central Electricity Board (CEB) d'installer de nouveaux appareils à la station de St-Louis.

Ils réclament conjointement et solidairement des dommages de Rs 23 millions au CEB, à la mairie de Port-Louis et au directeur du département de l'Environnement. Les protestataires affirment que depuis 40 ans, la situation à la station de St-Louis s'est dégénérée et les défendeurs n'ont rien fait pour améliorer l'environnement.

Les habitants de Plaine-Lauzun et de Camp-Chapelon affirment respirer de l'air pollué provenant des machines installées à la station. «Les résidents seront incommodés au-delà de 2017», disent-ils. Plaine-Lauzun n'est plus une région industrialisée mais urbanisée, avec la construction de plusieurs écoles, collèges et lieux de culte. Cette région compte actuellement plus de 5 000 habitants. Dans leur affidavit, rédigé par Me Iqbal Dauhoo, avoué, les habitants déclarent avoir adressé leurs protestations et leurs critiques à la direction de la Banque africaine de développement, qui finance le projet de la station de St-Louis.

Le Mouvement civique de Plaine-Lauzun avait même réclamé un ordre intérimaire interdisant aux défendeurs de poursuivre les travaux de démolition et l'installation de nouveaux appareils. Mais la demande n'a pas été agréée. Après les échanges d'affidavits entre les parties concernées, l'affaire a été renvoyée au 13 mars 2017. Le procès en réclamation sera mentionné devant la Cour suprême le 30 mars 2017.