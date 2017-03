Madagascar: Football - Analamanga - FC Tana signe sa toute première victoire

Coup de tonnerre à Mahamasina quand le FC Tana s'offre la peau du COSFA. Et de la plus belle des manières avec un score de 3 buts à 1 qui ne souffre d'aucune discussion.

Il a fallu attendre la 5e journée du championnat d'Analamanga de Ligue 1 pour voir enfin les protégés de Patrick Rakotonirina prendre leurs trois premiers points. Une victoire de 3 à 1 combien importante et réalisée face à une équipe du top 5 en l'occurrence le COSFA qui a pourtant enregistré l'arrivée de Vonimbola Jeannot de retour de Turquie après avoir fait les beaux jours de la CNaPS Sport.

Un football simple. Mais Nonot et même Dimby, l'artificier des militaires, n'ont pu rien faire face à la détermination des joueurs du FC Tana qui ont enfin montré leur visage c'est-à-dire un football simple où tout le monde défend et attaque en même temps sans oublier l'essentiel en fermant les couloirs pour empêcher les gens d'en face de développer leur jeu.

Et quand on peut battre le COSFA, l'actuel cinquième du classement, on peut le faire face aux autres membres de ce top 5 avec Elgeco Plus qui caracole en tête mais aussi et dans l'ordre Tana Formation, AS Adema et Mama.

L'autre coup d'éclat de cette cinquième journée est à mettre à l'actif de l'USCAFoot qui a battu la lanterne rouge, le Mi20, sur le score de 3 à 0. Un réveil certes tardif des joueurs de la CUA mais prévisible dans la mesure où tout le staff conduit par Lalao Ravalomanana en personne était dans les tribunes aux côtés du président de la Ligue Tota Henintsoa Rakotoarimanana heureux de pouvoir compter sur ce soutien inattendu.

Divorce à l'amiable. Du jamais vu mais comme il y a un début à tout, le nouveau président du club Guy Rivo est appelé à rééditer cette présence massive des barons de la commune d'Antananarivo.

Le grand perdant est encore Tana Formation qui reste certes à la seconde place mais qui a été contraint au partage des points par l'AS Adema voulant rester dans le trio de tête. Le score de 1 à 1 est néanmoins perçu comme une défaite pour Tana Formation qui s'est séparé du Néerlandais René Hiddink pour des raisons obscures mais qui signifient aussi un divorce à l'amiable avec Fosa Juniors, son principal mécène.

Comme le championnat d'Analamanga n'est qu'à ses débuts, on s'attend à vivre la réaction des petits comme Sabotsy Namehana qui a tenu en échec Mama FC sur un score nul et vierge.

Occupant le fauteuil de leader alors qu'il a encore un match en retard, Elgeco Plus semble bien parti pour garder son titre. Dimanche encore, Bela et ses camarades ont battu le COSPN par 2 à 0. Et encore, Elgeco Plus donnait l'impression de ne pas forcer la dose devant des policiers sans... défense.