Madagascar All Stars - Les dates se précisent

Ce programme qui se précise est une aubaine pour les fans qui les attendent depuis bien longtemps. Dzama Event, qui s'est joint à l'événement depuis 2015, continue son soutien. En tout cas, ces concerts permettront aux artistes, Dama, Régis Givazo, Erick Manana, Justin Vali, Olombelo Ricky et Jaojoby, de partager la musique malgache aux Malgaches. Histoire de rappeler la beauté et la richesse de la culture malgache.

Ils sont bien là. Et ils ont donné une conférence de presse hier dans les locaux de Dzama à Soanierana pour la présentation des trois concerts qu'ils donneront le 10 mars à l'IFM à partir de 19h, puis le 11 mars au CC Esca à partir de 15h et le 12 mars au Jao's Pub à partir de 16h.

