Congo-Brazzaville: Ecoles privées - Le ministre Anatole Collinet Makosso s'assure de la pédagogie scolaire

Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, a visité le 07 mars à Brazzaville, certaines écoles privées pour se rassurer de l'applicabilité de la pédagogie scolaire et des conditions d'apprentissage des élèves.

« Dans la politique du gouvernement qui vise à veiller au redressement du système éducatif, le secteur privé d'enseignement est un partenaire important. Il nous faut pour cela veiller aux conditions d'équité et de qualité afin de réduire les disparités en milieux scolaire. Faire en sorte que nous ayons la même qualité d'enseignement que nous proposons dans le secteur public. Nous assurer aussi que les établissements d'enseignement privés travaillent et obéissent aux lois et règlements de la République », a indiqué Anatole Collinet Makosso.

L'exercice de l'enseignement privé au Congo est règlementé par la loi scolaire et plusieurs décrets notamment le décret 96/124 de 1996 qui fixe les normes applicables à l'école et définit les caractéristiques d'un établissement scolaire. Les dimensions : 45 mètres carrés pour une salle de classe et 400 mètres carrés de cours réservée à la récréation d'un établissement.

Le deuxième décret est celui de 2004/327 du 13 mai 2004 qui modifie le décret 96/127 du 21 juillet 2004 qui remplace le décret 121/96 du 13 mai 1996. Celui-ci fixe les conditions de règlement et d'exercice d'enseignement privé en République du Congo. Il y a également le décret 221/2008 qui fixe les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des commissions d'agrément des écoles privées.

« Les écoles privées que nous avons visitées aujourd'hui respectent sensiblement ces règles. Mais il y a de ces écoles dont les couloirs et les marches d'escaliers sont hors normes. Nous avons testé avec intérêt, le niveau d'expression des élèves. Les élèves qui ne redoublent pas de classe sont sous les artifices des promoteurs d'écoles privées ou des parents. Nous avons condamné cette pratique », a poursuivi le ministre.

Le ministre Anatole Collinet Makosso a rappelé aux écoles conventionnées le caractère laïc du système scolaire.

« Le port de la tenue est obligatoire pour toutes les écoles parce que l'école au Congo est laïque. Les caractéristiques de la tenue scolaire ont été fixées par un texte gouvernemental », a-t-il souligné.