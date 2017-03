Congo-Kinshasa: Florent Ibenge sur le point de mettre un terme à son aventure avec les Léopards

Le sélectionneur national Florent est sur le point de mettre un terme à son aventure avec les Léopards de la RDC qu'il a conduits à la troisième place de la Coupe d'Afrique des nations 2015 et en quarts de finale en 2017.

C'est en tout cas ce qui transparait dans les propos qu'il a tenus dans une interview accordée à BBC/Afrique depuis le Sénégal où il séjourne avec V.Club. « J'ai un contrat. J'ai dit que je n'allais pas le renouveler tout simplement », a lâché celui qu'on appelle affectueusement au pays le « coach androïde » au regard de ses exploits. Il ne dirigera pas non plus l'équipe nationale pendant les éliminatoires pour la prochaine édition. Florent Ibenge pense se reconvertir dans la formation des jeunes, quitte à ce que l'équipe nationale se trouve un nouvel entraîneur.

Il pense aussi mettre fin à ses activités chez les Léopards locaux avec qui il a remporté le Chan 2016 au Rwanda. Bref, l'actuel sélectionneur national entend abandonner toutes les activités en rapport avec les Léopards dans toute leur diversité pour mieux se concentrer au projet qui le tient à cœur, à savoir l'encadrement des jeunes. « À l'AS V.Club, on sait bien que je vais plutôt me retourner vers la formation. [... ] Je m'inscris dans un véritable projet non seulement chez les jeunes mais aussi avec les seniors actuels pour essayer de leur donner un avenir », a fait savoir le technicien congolais.

Au cours de l'interview, Florent Ibenge a laissé exprimer son amertume par rapport au lynchage médiatique dont il a été l'objet après la débâcle des Léopards à la dernière CAN, éliminés en quarts de finale par le Ghana, Il a insisté sur le beau parcours de l'équipe nationale qui, depuis les éliminatoires de la CAN 2015, n'avait perdu aucun match officiel jusqu'à cette déconvenue face aux Blacks stars du Ghana. Il espère néanmoins conduire la RDC au Mondial 2018 qui demeure l'objectif principal qui lui a été assigné par l'instance faitière du football national. Au sujet du refus de Cédric Bakambu de répondre à sa convocation en tant que présélectionné en prévision du prochain match amical Fifa contre le Kenya, il a indiqué n'avoir aucun problème particulier avec l'attaquant de Villarial. Et d'annoncer qu'il ferait de son mieux pour prendre langue avec l'intéressé afin de colmater les bèches.