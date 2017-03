Madagascar: Boulangerie / Pâtisserie - Premier centre de formation créé à Toamasina

Un nouveau centre de formation de boulangerie-pâtisserie à Toamasina.

L'Ambassade Suisse et l'association EPIGASY ont lancé le premier centre de formation professionnelle en boulangerie et pâtisserie du pays. Les jeunes en difficulté et issus de familles défavorisées seront les premiers bénéficiaires. Basé à Tanamakoa dans la ville du Grand-port, ce centre a été inauguré vendredi dernier. Créé dans le cadre d'un projet de l'association Epigasy, impulsé par l'ambassade Suisse à Madagascar, le centre propose à des jeunes de 18 à 28 ans, titulaire de BEPC, l'accès à une formation professionnelle gratuite, dans le domaine de la boulangerie et la pâtisserie. « La formation initiale proposée dure 12 mois en duale, entre formation théorique et formation pratique dans une société. L'école Epigasy, assure son autosuffisance et veillera à réaliser un transfert de compétences, grâce à ses collaborateurs, l'association des boulangers Malagasy, la maison de blé et du pain d'Echallens Suisse, Société Macadams Madagascar, Eurogerm en France, et Mac Pan en Italie », a affirmé Marion Roland, ingénieur en agroalimentaire et président d'Epigasy à Madagascar.

Pointe. De son côté, le directeur de l'enseignement technique, formation professionnelle, et de l'emploi à Toamasina, Rakotonirina Jean Claude Roger, a noté que « cette cérémonie est historique car elle pose les bases solides de la modernisation et la professionnalisation du secteur de la boulangerie - pâtisserie dans notre pays ». Celui-ci d'ajouter que ces nouveaux professionnels contribueront également au développement de l'apprentissage de masse. Pour l'ambassadeur Suisse à Madagascar, l'insuffisance de main-d'œuvre qualifiée reste un phénomène handicapant pour la productivité à Madagascar. Ainsi, le Centre selon lui, apporte justement une réponse à cette préoccupation. D'un coût de 240 000 euros, soit 750 millions Ar, le Centre de formation de boulangerie et pâtisserie, est doté aussi de matériels et d'un laboratoire moderne. Actuellement 11 jeunes, dont 6 filles, suivent une formation assurée par deux experts, un Malgache en pâtisserie et un Suisse en boulangerie.