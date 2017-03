Madagascar: Vente en ligne - Lancement officiel de son offre VIP

Le premier site internet de petites annonces de Madagascar, permet aux particuliers et aux professionnels de vendre un article facilement et rapidement grâce à internet. Le principe est simple, il suffit de poster une annonce (gratuitement) sur le site en question pour voir les potentiels acquéreurs vous contacter pour acheter ou louer votre bien. Ensuite, la vente se fait directement avec l'acheteur, puisque pour plus de sécurité aucun paiement ne se fait depuis la plateforme.

Vendredi soir dernier, l'équipe du site a invité les meilleurs vendeurs de sa plateforme dans ses locaux pour une soirée VIP exclusive, afin de faire le lancement officiel de son offre VIP, qui permet aux vendeurs de mettre en avant leur annonce pendant plusieurs jours, et donc de la vendre plus rapidement. Ce nouveau service, facilement accessible, grâce au paiement par Orange Money, est actuellement en promotion de lancement sur le site JUMIA.mg. Les 65 participants ont alors pu profiter d'une soirée VIP entièrement aménagée pour eux : buffet offert, tombola, cadeaux, et présence d'une équipe Orange pour expliquer personnellement les services proposés.