Congo-Brazzaville: Fécorug - Des compétitions de vulgarisation de la discipline

Pour le compte de la saison sportive 2016-2017, les rugbymen congolais ne vont pas chômer. La Fédération congolaise de Rugby (Fécorug) a prévu tout un chapelet de compétitions dans le but de vulgariser et promouvoir la pratique du Rugby sur toute l'étendue du territoire national

La Fécorug lancera du 1er avril au 14 août le championnat national de Rugby à XV avec la participation de quatre équipes dont deux de Brazzaville Taureau rugby club, Stade brazzavillois rugby club et deux de Pointe-Noire Congalie rugby clubs et Bar'bars rugby club. Il se jouera en aller et retour. Après le championnat national de Rugby à XV, la fédération organisera la première édition de la coupe du Congo féminine de touch rugby du 15 au 16 avril. La compétition se déroulera à Pointe-Noire entre les équipes féminines qui viennent d'être créées. L'objectif principal, a expliqué la fédération, est de vulgariser le rugby féminin.

Après le tournoi féminin, celui des écoles de rugby prendra le relais du 22 au 23 avril. Cette compétition se déroulera en deux volets notamment à Brazzaville et à Pointe-Noire. Le but étant la vulgarisation du Rugby des enfants dans les écoles en déterminant un champion. Créer l'esprit d'équipe, s'amuser autour du ballon ovale est l'autre objectif assigné à ce tournoi.

L'organisation des deux Coupes du Congo est aussi inscrite au programme d'activités 2017. La première de Rugby à 7 dénommée Congo seven aura lieu du 5 août au 3 septembre à Brazzaville et à Pointe-Noire et mettra aux prises toutes les équipes pratiquant le rugby à 7 au Congo. La seconde de Rugby à XV se disputera à Owando dans la Cuvette du 10 au 16 décembre.

Outre les compétitions nationales, la Fécorug organisera une autre à caractère international : la première édition de la super coupe du Congo de rugby à XV du 22 au 23 juillet. Cette compétition mettra aux prises à Brazzaville, les deux meilleurs clubs de Brazzaville aux deux meilleurs de Kinshasa. Entre mai, juin et juillet, les Diables rouges participeront à la Coupe d'Afrique de rugby à XV 2e division zone centre avant de participer à la Coupe d'Afrique de rugby à 7 du 15 au 16 septembre. « La fédération congolaise de Rugby souhaite organiser la coupe d'Afrique de rugby à 7 pour la première fois à Brazzaville en association avec rugby Afrique dans le but de promouvoir le rugby congolais sur la scène internationale », a souligné la Fécorug tout en précisant que le tournoi regroupera six sélections nationales de rugby à 7 des pays d'Afrique centrale. A côté des compétitions, la Fécorug animera des stages de formation des entraîneurs et officiels techniques.