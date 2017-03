Congo-Brazzaville: Journée internationale de la femme - Un grand défilé pour réclamer la loi sur la parité

Brazzaville a abrité ce 8 mars 2017 la cérémonie officielle marquant la 40e journée internationale des droits de la femme placée sous le patronage du Premier ministre, Clément Mouamba.

Toutes parées de leur uniforme en pagnes flambants neufs, plus de vingt-mille femmes ont pris d'assaut le boulevard Alfred Raoul pour un défilé de près de deux heures sous l'œil admirateur de la ministre de la Promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement Inès Nefer Bertille Ingani et d'autres autorités administratives et politiques.

Tous les points focaux, genres, associations, ONG et confessions religieuses ont rehaussé de leur présence cet évènement placé sur un thème d'actualité, « Le rôle de la femme dans le processus électoral, enjeux et perspectives ! » et le sous thème suivant : « L'implication de la femme congolaise dans la consolidation d'un Congo uni et prospère ». Sur le plan international, le thème choisi est : « Les femmes dans un monde du travail en évolution : planète 50-50 à l'horizon 2030 ».

Dans son discours prononcé quelques minutes avant le défilé, la ministre de tutelle a appelé les femmes à se soutenir et à avoir une même vision axée sur le développement chacune dans son champ d'action. « L'année 2017 étant une année électorale, nous devons nous former, nous inscrire sur les listes électorales et nous positionner dans les meilleures circonscriptions pour inverser les tendances au parlement et dans les conseils municipaux », a-t-elle lancé.

Par ailleurs, elle a invité les femmes vendeuses à se perfectionner dans l'épargne crédit pour être compétitives et autonomes, car elle estime que la parité n'est pas uniquement une affaire de femmes intellectuelles. « La parité est un héritage pour nos petites-filles et arrières-petites-filles pour qu'elles soient compétitives. Dans tous les domaines, nous devons les soutenir et les guider. Dans leur cursus scolaire, nous devons les informer de tous les aspects de la vie sexuelle et de la reproduction du VIH sida ; des violences fondées sur les genres, l'économie sociale et politique et la participation à la vie publique », a-t-elle martelé.

En outre, elle a appelé à une vision commune, à plus d'engagement, de détermination et de solidarité pour que les femmes puissent jouir de leurs droits pour « honorer la mémoire des pionnières qui se sont sacrifiées pour arracher cette journée internationale que nous commémorons chaque année ».

S'agissant effectivement de l'avant-projet de loi sur la parité longtemps resté sans suite, la ministre de la Promotion de la femme a fait savoir qu'elle a été déjà examinée et validée en conseil de cabinet et suivra son cours normal. Elle s'est dit satisfaite de la nomination pour la première fois au gouvernement de huit femmes ministres, « même si cela est encore en dessous des attentes des femmes congolaises ».

De même, la société civile par la voix de Martine Galoye réclame également la promulgation de la loi sur la parité. Autres discours prononcés par le secrétaire général du département de Brazzaville ainsi que par le représentant du coordonnateur des agences du système des Nations unies cadraient aussi avec le thème national et international.

La Journée internationale de la femme étant un moment propice pour honorer la femme congolaise, la cérémonie a été encore marquée par la décoration d'un échantillon de femmes ayant été nommées à différents ordres par le président de la République, Grand maître des Ordres nationaux. Il s'agit de rappeler le souvenir de celles qui ont eu le privilège d'être récipiendaires de chacune des médailles composant l'Ordre du mérite congolais, à savoir : la dignité de Grand-Croix, la dignité de Grand officier, les grades de Commandeur, d'officier et de chevalier.