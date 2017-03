Congo-Brazzaville: Journée du 8 mars - La fondation « Cœur Angélique » au cœur des femmes de Madibou

Le président d'honneur de la Fondation « Cœur Angélique », Rudy Stephen Mpieré Ngouamba, a offert le 8 mars des présents à un échantillon de femmes issues des douze quartiers de Madibou, dans le 8e arrondissement de Brazzaville.

Composés des pièces d'étoffes et des vivres, ces dons ont été remis à la suite d'une messe d'action de grâce dite en la paroisse Saint-Pie-X de l'OMS. C'est ainsi que le président d'honneur de la Fondation « Cœur Angélique » a félicité l'abbé Brice Babakila qui a célébré cette messe. « Je pense que nous en sommes sortis tous satisfaits et que nous allons mettre en pratique ces enseignements », a souhaité Rudy Stephen Mpieré Ngouamba.

En effet, le thème 2017 de la Journée internationale de la femme est:« Les femmes dans un monde du travail en évolution : pour un monde 50-50 en 2030 ». Au plan national, le Congo a placé l'évènement sur le thème: « La place de la femme dans le processus électoral : enjeux et perspectives ». Pour souhaiter une bonne fête du 8 mars aux femmes, le président d'honneur de cette fondation leur a également offert un repas. Créée en 2008, l'initiative de la Fondation « Cœur Angélique » consiste à encourager et promouvoir la jeunesse, la culture citoyenne et le civisme. « Mais aujourd'hui nous avons décidé d'honorer les femmes en leur apportant un petit présent que nous avons de manière symbolique. Je profite de cette occasion pour souhaiter une bonne fête à toutes les mamans du monde entier en général et celles du Congo en particulier », a-t-il dit.

Un geste encouragé par des bénéficiaires qui ont apporté des tee-shirts blancs arborés des effigies de cette fondation. « Le geste de la fondation Cœur Angélique nous va droit au cœur, qu'elle continue de le faire, Dieu bénira toutes les actions qu'elle va mener », a déclaré Nadège Samba.

Interrogée sur le rôle de la femme dans la société, elle a indiqué que celle-ci doit être exemplaire en montrant le bon chemin à sa progéniture. « La femme est un modèle de la société. Donc entend que femmes, nous devons nous respecter, respecter nos maris et tous ceux qui sont autour de nous et puis être présentables dans tout et pour tout. Si la femme est mal habillée, les enfants aussi seront mal habillés, donc c'est à nous de faire un grand effort pour montrer l'exemple à nos enfants », a conclu Nadège Samba.

Rappelons que la fondation « Cœur Angélique » est une ONG qui a pour devise : amour-solidarité-humilité. Elle a déjà mené plusieurs initiatives louables en faveur des couches les plus vulnérables. En effet, elle réunit actuellement près d'une centaine de jeunes d'un certain âge à travers le pays. Elle comprend également des membres bénévoles autour d'une même vocation visant à apporter à la population l'instruction civique, l'éducation et la formation.

Cette fondation met un accent particulier sur les jeunes Congolais issus des milieux défavorisés en leur apportant un succès technique, socio-culturel, sanitaire, une aide à la création et au suivi générateur de revenu des citoyens en difficulté. Elle aide et accompagne les citoyens à faire valoir leurs droits citoyens par la pratique du civisme ; vulgarise les principes citoyens et civiques aux populations par des moyens multiformes ; renforce la solidarité et la citoyenneté entre les peuples habitant la République du Congo.