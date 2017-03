Congo-Brazzaville: Opposition - Ejecté du Rassemblement, Katebe Katoto refuse de se plier

Selon la décision prise par la direction de l'Alternance pour la République (AR) - regroupement politique affilié au Rassemblement -, l'homme d'affaires qui a perdu par le fait même son statut de membre de cette plate-forme de l'opposition ne pourra plus parler ni l'engager puisque n'étant plus reconnu membre du Conseil des sages.

La sanction contre Raphaël Katebe Katoto rentré à Kinshasa a le 21 février officiellement s'expliqué devant la commission de discipline de l'Alternance pour la République (AR) au sujet de sa suspension est tombé depuis le 7 mars dernier. Le demi-frère de Moïse Katumbi, l'ex-gouverneur du Katanga aujourd'hui en exil a été définitivement radié du regroupement politique AR dont il était membre et son parti politique, l'Union des libéraux démocrates (ULD), ne fait plus, selon cette décision, partie de cette composante. Par voie de conséquence, Katebe Katoto perd automatiquement son statut de membre du Rassemblement, la principale plate-forme de l'opposition d'où il siégeait en tant que membre du Conseil des sages.

C'est par le biais d'une conférence de presse que Delly Sessanga et Jean Bertrand Ewanga respectivement coordonnateur et porte-parole de l'AR ont rendu publique cette décision qui implique, selon les orateurs, que l'incriminé « ne peut plus parler ni engager le Rassemblement, ce dernier n'étant pas composé de personnes physiques ». Le seul grief reproché à Katebe Katoto, c'est d'avoir ouvertement exprimé son ambition de devenir Premier ministre allant à l'encontre de la position officielle de l'AR et du Rassemblement qui jusqu'à preuve du contraire continuent de soutenir la candidature de Félix Tshisekedi à ce poste.

Bien plus, l'intéressé aurait multiplié des déclarations tendant à s'écarter de la ligne politique de l'AR et de son idéal de combat. « Son ambition de devenir à tout prix Premier ministre ne vaut pas le projet de l'Alternance pour la République que nous portons », a martelé Delly Sessanga qui a émis de doute sur la capacité de Katebe Katoto à incarner le leadership de l'opposition lors des prochains challenges électoraux. « D'ailleurs, le poids politique de Katebe Katoto dans l'univers politique congolais est aujourd'hui proche de nul. Dans quel coin du pays peut-il se porter et dire qu'il incarne le Rassemblement ? », s'est-il interrogé.

En réaction à cette décision, Katebe Katoto a dénié à Delly Sessanga et à Bertrand Ewanga la qualité de le démettre, expliquant que leur mandat a expiré il y a de cela un mois tel que constaté par la Conférence des présidents qu'il chapeaute. « C'est une décision sans effet ! », a-t-il martelé au cours d'une récente sortie médiatique. Sur le sujet, son frère Moïse Katumbi a préféré garder un mutisme qui dérange dans certains milieux politiques qui voudraient voir les deux proches se tirer à boulets rouge. Bien que l'ex-gouverneur du Katanga continue à soutenir Félix Tshisekedi contre son frère Katebe Katoto, le cordon ombilical qui lie les deux frères est cependant loin de céder...