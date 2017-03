Ile Maurice: Air Mauritius nominé aux Changi Airline Awards 2017

De plus, Air Mauritius intensifie ses efforts pour promouvoir le couloir aérien. La compagnie a organisé, en collaboration avec la Mauritius Tourism Promotion Authority et le Changi Airport Group, deux Road Shows. Ceux-ci se sont tenus le 22 février à Bangkok en Thaïlande et le 23 février à Ho Chi Minh City au Vietnam.

Du côté d'Air Mauritius, l'Officer in Charge Raja Button se dit ravi de la nomination de la compagnie. «C'est une reconnaissance que nous accueillons avec un plaisir immense. Cette nomination vient couronner toute l'intensité et la qualité de nos efforts à promouvoir le couloir Asie-Singapour-Maurice-Afrique.»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.