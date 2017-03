Ile Maurice: Nine-Year Schooling - «Les enseignants pas formés pour la Support Class»

Le président du GSSTU a, en outre, maintenu que les enfants de la Support class ont besoin de plus d'attention. «Ils ont souvent des problèmes de comportement et ont besoin de beaucoup plus de discipline», avance-t-il. Il précise qu'une école technique aurait été plus adéquate pour ces élèves. Contacté à ce sujet le lundi 6 mars 2017, le ministère de l'Éducation est resté injoignable.

Avec le Nine-Year Schooling, chaque école régionale aura une Support class pour les élèves qui échouent, souligne Vikash Ramdonee. «Et on nous demande de travailler avec les élèves de cette classe, alors qu'au début, la ministre voulait former des enseignants spécialisés dans les Pre-vocational Studies.»

L'incompréhension règne au sein du corps enseignant et de leur syndicat. Le président du Government Secondary School Teachers' Union (GSSTU), Vikash Ramdonee, a déclaré ne pas comprendre la décision du ministère de l'Éducation d'imposer aux Mainstream Teachers de prendre en charge les élèves de la Support class (NdlR, classe qui remplace le Pre-vocational) dans le cadre du Nine-Year Schooling. D'autant plus que le ministère a pris la décision sans avoir consulté les professeurs au préalable.

