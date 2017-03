Congo-Kinshasa: Femmes, levez-vous

Aujourd'hui, 8 mars, le monde célèbre la Journée internationale de la femme. En RDC, plusieurs activités sont au rendez-vous. Mais, au-delà des festivités, les Congolaises - à qui on a consacré tout le mois de mars - doivent savoir qu'il est temps de passer à l'action. Elles doivent s'asseoir pour discuter et débattre de leurs situations ; se poser des questions sur l'état des lieux de leur combat. Est-on, en train d'avancer ou on fait juste une marche à reculons ?

Bien plus, les femmes congolaises devraient capitaliser toutes les avancées engrangées jusqu'ici dans la promotion des droits et libertés liés à la gent féminine. La RDC a déjà mis à la disposition de la femme des lois favorables à leur épanouissement. Quitte aux femmes de saisir toutes ces opportunités pour leur épanouissement et celui de toute la société.

Sur le plan démographique, les femmes sont majoritaires. Unies et mises ensemble, elles peuvent influer sur les résultats des élections et permettre que la RDC se dote des dirigeants capables de sortir le pays du bourbier dans lequel il se trouve présentement.

C'est question d'avoir confiance en elles-mêmes. Même si elles sont victimes des violences, les femmes ont la responsabilité de changer les choses, car l'article 14 de la Constitution de la République leur donne le pouvoir.

Au lieu d'implorer la pitié des hommes en pleurnichant au quotidien, les Congolaises doivent faire fonctionner leurs cerveaux. C'est à ce prix qu'elles auront une place dans la société. Elles doivent s'impliquer dans les affaires de la société, et aussi de la politique du pays.

Pour autant, la formation ne doit pas seulement se limiter à envier les postes politiques, mais plutôt à s'autogérer et à donner le meilleur de soi pour transformer la société.

Ce 8 mars donc, trêve de discours. Il est temps que les femmes congolaises se lèvent et agissent. Sinon, elles seront des éternelles candidates à la cuisine et à la maternité.