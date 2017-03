Ile Maurice: Metro Express - Les travailleurs d'autobus organisent une marche pacifique ce jeudi

Un préposé à l'une des trois banques explique qu'en général, les banques doivent s'assurer qu'un projet est rentable avant d'octroyer un prêt. Les banques visent surtout à prendre connaissance des principaux risques liés au projet. Or, dans le cas du projet Metro Express, ces facteurs sont encore «flous», indique notre interlocuteur. «Quel sera le prix des tickets ? Quelle sera la capacité de remboursement de la compagnie ? Nul ne le sait», poursuit notre interlocuteur. D'autant plus que le début des opérations du projet n'est pas prévu avant trois ans.

Quant au financement du projet Metro Express, il se trouve que les banques le boudent. Metro Express Ltd peine à trouver les Rs 7 milliards requises. C'est la somme additionnelle que l'État doit injecter dans le projet Metro Express. Pour réunir cette somme, l'État doit avoir recours à un ou plusieurs prêts de différentes banques. Seul hic: celles à Maurice ne seraient pas disposées à octroyer de prêt à Metro Express Ltd.

Cette marche pacifique regroupera les travailleurs de compagnies de transport en commun telles que la Compagnie nationale de transport, le Rose-Hill Transport, l'United Bus Service et le Triolet Bus Service. «On veut une garantie qu'avec l'introduction du Metro Express, nos emplois seront sauvegardés. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont plusieurs années de service en tant que chauffeurs et receveurs. Nous allons faire quoi si on nous retire notre travail ?» plaide Gessiyka Frivet.

