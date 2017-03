Ile Maurice: Rezistans ek Alternativ fustige le «pervertissement de la Journée de la femme par les partis politiques traditionnels»

6) Que l'âge du mariage soit rendu légal à partir de 18 ans et non à 16 ans comme c'est le cas actuellement. Rezistans ek Alternativ demande que l'Etat mauricien ratifie le Protocol de la SADC à ce sujet.

5) L'introduction du salaire minimum pour l'élimination des discriminations structurelles dans le travail. Les secteurs employant plus de femmes sont ceux qui rémunèrent le moins bien: zone franche ; gens de maison ; Seafood Hub ; distribution ; hôtellerie et restauration, TIC... Un salaire minimum national décent s'assurera de la dignité des travailleurs et préviendra les salariés de la précarité.

3) Un amendement constitutionnel pour reconnaître la parité entre homme et femme au sein de l'Etat et des institutions publiques.

C'est, pour le parti, «une course pour le clientélisme politique». Rezistans ek Alternativ ajoute : «La reconnaissance du droit de la femme est essentielle dans la crise écologique majeure de notre temps, la femme, la nature et la reproduction étant indissociables».

«Aucune réflexion et revendication sérieuses ne sont engagées sur l'avancement des droits et conditions de la femme.» C'est ce que déplore Rezistans ek Alternativ dans un communiqué de presse émis le mardi 7 mars 2017 en marge de la Journée internationale de la femme observée le 8 mars.

