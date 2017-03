Congo-Kinshasa: Station pilote réceptionné, le dégazage du lac Kivu annoncé pour bientôt

Selon les experts, une explosion possible du gaz carbonique pourrait entrainer la mort par asphyxie de la population estimée à plus de deux millions d'âmes ainsi que des dégâts très importants sur la biodiversité, à l'instar des lacs Monoun et Nyios au Cameroun. Des lacs qui ont fait respectivement 37 victimes en 1984 et 1746 victimes en 1986. La concentration du gaz carbonique qui devrait diminuer avec le dégazage, dans l'eau du golfe de Kabuno, est estimée à 1,5 litre de CO2 dans un litre.

La teneur en gaz carbonique ou dioxyde de carbone (CO2) dissous dont la concentration est proche de la saturation à partir de 12 mètres de profondeur, pourrait être à la base d'un problème environnemental et sécuritaire dans la région environnante du golfe. Notamment à Sake du coté du Nord-Kivu et Minova dans le Sud-Kivu.

Pour sa part, le responsable de l'entreprise Limnological engineering a affirmé que sa firme a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays en Afrique, principalement au Cameroun, dans les lacs Monoun et Nyos. Au regard de la menace de la forte concentration du gaz carbonique dans le golfe de Kabuno estimé à plus de trois milliards de m3, la profondeur ne dépasserait pas 12 mètres.

Julien Paluku a notamment loué la détermination des autorités congolaises avant de reconnaitre qu'il s'agit de plus de deux millions de vies humaines qui seront épargnées dans la sous-région comprise entre la RDC et le Rwanda, les deux pays ayant en partage les eaux du lac Kivu. « En cas d'une explosion, ce sont des milliers de vies humaines qui en pâtiraient », a-t-il fait observer. Pour le gouverneur du Nord-Kivu, la mise en œuvre du dégazage constitue un salut pour les populations riveraines du lac Kivu.

« Le fait de rendre le site opérationnel est plus que salutaire en faveur des populations du Nord-Kivu ainsi que ceux du Sud-Kivu », a déclaré Julien Paluku. Selon lui, le dégazage du lac Kivu épargnera d'une mort par asphyxie, non seulement les hommes mais aussi les oiseaux, au vu de la forte concentration en dioxyde de carbone enfoui dans le golfe de Kabuno.

