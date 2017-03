Ile Maurice: «Nous n'avons jamais donné notre accord pour être le représentant légal de Sobrinho»

Trois jours plus tard, soit le 29 septembre 2016, la FSC a enregistré une demande d'Alvaro Sobrinho Africa Ltd pour une Investment Banking Licence. Licence qui lui a été octroyée le 25 novembre 2016. «Entre le 15 et le 29 septembre 2016, nous n'avons pas eu de contact avec le client», fait valoir Me Iqbal Rajahbalee.

«Nous n'avons jamais été approchés pour faire une quelconque demande auprès de la FSC pour la société d'Àlvaro Sobrinho. Et à aucun moment BLC Chambers (NdlR, qui s'appelle d'ailleurs BLC Robert & Associates depuis le 5 mai 2016) n'a donné son consentement pour figurer comme représentant légal dans le dossier d'Àlvaro Sobrinho Africa Ltd soumis à la FSC», a soutenu l'homme de loi, Managing Partner du cabinet d'avocats BLC Robert & Associates, à l'express. Il est d'avis que la FSC aurait dû demander une lettre de confirmation de chaque partie citée dans le dossier de l'homme d'affaires

Approché par l'express le lundi 6 mars 2017, Me Iqbal Rajahbalee, Senior Counsel, a expliqué que son cabinet d'avocats a été consulté une première fois le 15 septembre 2016 par des «exécutifs» de l'AS African Asset Management Ltd (anciennement connu comme Alvaro Sobrinho African Asset Management Limited) pour «des renseignements sur le régime régulateur relatif à la nouvelle loi régissant le secteur»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.