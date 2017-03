Le maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, a passé hier sa première nuit à Rebeuss. Pour cause, le Doyen des juges qui l'entendait dans le cadre de l'affaire liée à la caisse d'avance de la mairie de Dakar lui a notifié une ordonnance de placement sous mandat de dépôt. Cette détention a été décidée, à l'issue de plusieurs heures de "contestations sérieuses" et les exceptions soulevées par la défense n'ont pas pu convaincre le Doyen des juges qui a suivi le réquisitoire du procureur de la République. Khalifa Sall est envoyé en prison en même temps que ses cinq autres co-accusés pour détournement de deniers publics portant sur plus de 1,8 milliard de nos francs, association de malfaiteurs, escroquerie portant sur les deniers publics et blanchiment de capitaux.

Il n'aura fallu que sept (07) tours d'horloge de face-à-face pour que le doyen des juges d'instruction, Samba Sall, décide d'envoyer le maire de Dakar et ses cinq autres co-accusés à la Maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Poursuivi pour les chefs d'accusation de détournement de deniers publics portant sur plus de 1,8 milliard de nos francs, association de malfaiteurs, escroquerie portant sur les deniers publics et blanchiment de capitaux, Khalifa Sall a été placé sous mandat de dépôt et transféré immédiatement à Rebeuss où il rejoint son ami et camarade de parti, Bamba Fall qui y demeure depuis le 10 janvier dernier. Khalifa Sall a rejoint la prison en même temps que ses proches collaborateurs : son Directeur administratif et financier, Mbaye Touré, son chef de la Division financière de la mairie de Dakar, Ibrahima Yatma Diaw, de même que Yaya Bodian, chef du bureau du budget et Fatou Traoré, assistante du Directeur administratif et financier. Tous ont été poursuivis pour les mêmes chefs d'inculpation que le maire de Dakar. Il faut souligner que de tous, Mbaye Touré, a été le premier a être envoyé à Rebeuss.

Visés également dans le cadre de cette procédure dite «caisse d'avance» de la ville de Dakar, enclenchée à la suite d'un rapport de l'Inspection générale d'État (Ige) Ibrahima Touré et Amadou Moctar Diop ont les plus chanceux. Ces derniers qui occupaient respectivement les fonctions de receveur-percepteur et coordonnateur de l'Inspection générale des services municipaux ont été mis sous contrôle judiciaire. Ils ont été ainsi autorisés à rentrer chez eux et à se mettre à la disposition de la justice au moment où le maire de Dakar et ses autres «camarades» ont été envoyés à la prison de Rebeuss.

S'exprimant à leur sortie du bureau doyen des juges d'instruction, Me Ciré Clédor Ly a fustigé cette décision de la justice qui, selon lui, est resté «aveugle, sourde» et à la limite «étourdie». Pour cause, l'avocat a estimé qu'en inculpant «une haute autorité sous des motifs fallacieux de détournement des deniers publics et d'escroqueries», Dame justice n'a pas tenu compte d'une affaire similaire traitée ici au Sénégal par la Haute cour de la justice, laquelle a déclaré, selon lui, dans sa décision que «les fonds politiques ne peuvent pas être justifiés et que personne n'a en fait le pouvoir d'en exercer le contrôle».

Au regard de cet état de fait, Me Ciré Clédor Ly affirme que la décision du magistrat est tout simplement l'acte d'aboutissement d'un plan mis en œuvre visant à empêcher un opposant politique et des personnes qui l'entourent de briguer le suffrage des Sénégalais».

Poursuivant son propos, il a assuré que ce plan a commencé par l'arrestation des maires proches de Khalifa Sall et de tous les responsables des jeunes qui étaient en mesure d'aider le maire de Dakar dans ses ambitions politiques. Cependant, il a souligné que cette détention de Khalifa Sall et compagnie «participe de l'arbitraire et choque tout le monde». Car, a-t-il dit, «ce qui a été fait n'est pas seulement contre Khalifa Sall mais contre tous les populations de Dakar qu'il était censé aider».

ARRESTATION ET DETENTION DE KHALIFA SALL : Les avocats du maire de Dakar parlent d'«arbitraire»

Le collectif des avocats du maire de Dakar est formel. Khalifa Sall, placé sous mandat de dépôt hier, mardi 07 mars 2017, est arbitrairement détenu par l'Etat du Sénégal. Dans un communiqué transmis à la presse, quelques minutes après la fin de l'audition du maire de Dakar avec le Doyen des Juges d'instruction au Tribunal de Grande Instance de Dakar, Me Clédor Ciré Ly et cie relèvent que « cette arrestation et cette détention sont faites sous le prétexte fallacieux d'une présomption de détournements de fonds publics ». qui plus est, notent-ils dans leur communiqué, « Cette arrestation et cette détention n'ont pour but que de freiner Monsieur Khalifa SALL dans ses ambitions politiques en l'empêchant de se présenter aux prochaines élections législatives et présidentielle, prévues respectivement en juillet 2017 et février 2019». Allant plus loin, les avocats de Khalifa Sall affirmeront que « L'arrestation et la détention de Monsieur Khalifa Sall sont arbitraires en ce qu'elles sont fondées exclusivement sur des raisons politiques et procèdent d'une instrumentalisation de la justice sénégalaise ». La finalité, diront-ils, est tout simplement d' « empêcher un citoyen, opposant politique de briguer le suffrage de ses concitoyens conformément à la Constitution de la République du Sénégal, aux traités et accords internationaux dûment ratifiés par l'Etat du Sénégal ».

Le collectif des Avocats de Monsieur Khalifa SALL

ME BAMBA CISSE, APRES LE MANDAT DE DEPOT CONTRE LE DAF DE LA MAIRIE DE DAKAR : «Mbaye Touré a été injustement accusé»

« Il s'agit d'un combat politique pour lequel il est en train de subir les conséquences. Parce qu'il n'est pas concerné dans une affaire de détournement de deniers publics. Mbaye Touré n'a jamais été, dans le cadre de ces procédures-là, dans le processus de dépense, de décaissement et d'encaissement. En tant que Daf de la mairie de Dakar, il n'est ni ordonnateur ni comptable de fonds publics. Donc, il a été, dans ce stade de la procédure, injustement accusé. C'est un père de famille digne qui n'a jamais eu de problème avec la justice de son pays. Il est simplement impliqué dans un combat politique et aujourd'hui, il en subit les contrecoups. Mais à l'épreuve du temps, nous allons effectivement démontrer que Mbaye Touré n'a aucune forme d'implication dans le cadre de cette procédure-là. Et qu'il est véritablement en détention arbitraire. Il a été inculpé pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur les deniers publics et blanchiment de capitaux au même titre que Monsieur Khalifa Ababacar Sall. Donc, un ensemble de charges qui ne constituent que des charges politiques ».