Cameroun: Géneviève Yossa - Comme sur du papier glacé

Il était une fois, une femme. Une femme ayant en elle une dualité. Un conflit culturel. Celui de ses origines. Africaines. Et caribéennes. Cette femme n’est pas de la toute première jeunesse. Mais, élégante, bien maquillée, très soignée de sa personne, elle a su conserver l'allure d'une minette.

La « City guide », la rencontre avec Géneviève Yossa se fait au 16 rue de Bucarest, dans le 8ème arrondissement de Paris. C'est le siège de « I am Divas », le magazine que la jeune femme, d'une décontraction déconcertante, vient de mettre sur pied. Une certaine re-création de « Divas », son premier bébé.

« L'aventure de Divas commence en 1999. En mai, précisément. Au lendemain de la Journée internationale de la femme. Je voulais honorer les femmes que j'avais rencontrées, au Cameroun ou même dans d'autres pays. Ce d'autant plus qu'il n'y avait aucun support destiné à la femme noire», confie Géneviève Yossa.

Plus qu'une publication, ce magazine, en bonne place dans les kiosques, se veut un miroir. D'abord celui de sa directrice de publication : femme, entrepreneure. Ensuite, celui d'un public varié. « On met en avant des personnes, des gens qui sont dans tous les domaines. Par contre on ne fait pas de discrimination sexiste », précise-t-elle.

Une initiative, une visite d'intérieur loin des adresses idylliques présentes dans son magazine. « Etant fille unique, j'aime bien aller là où c'est difficile. Et dans le domaine de l'édition, il n'y a pas beaucoup de femmes. La première difficulté en tant que femme est celle de tous les jours. Assurer, en même temps, les tâches ménagères et professionnelles », reconnait-elle.

Portée par le « Healthiness » et son physique d'athlète, elle a su faire le plein d'énergie et ainsi surmonter les vicissitudes du quotidien. C'est vrai, she is a Divas !