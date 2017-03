Sénégal: Dakar-Plateau - Les femmes en croisade contre la tuberculose

Dans la détermination d'éradiquer la tuberculose d'ici 2030, les femmes de Dakar-plateau se sont engagées à faire face à cette pathologie en organisant hier, mercredi, une journée de sensibilisation et de dépistage dans leur commune qui compte 96 personnes atteintes par cette maladie. Occasion saisie par le Dr Marie Sarr Diouf, coordonnatrice du Programme de lutte contre la Tuberculose (PNT), pour inviter les collectivités locales à mieux s'impliquer dans la lutte et à appuyer davantage ceux qui en souffrent.

Dans le quartier populeux de Kaye Findiw, au cœur de Dakar Plateau où les habitants vivent dans la promiscuité et les conditions inappropriées de cohabitation, les femmes de la commune, est organisée hier, une journée de sensibilisation et de dépistage contre la tuberculose en collaboration avec l'Ong Emad et le dahira Serigne Ousmane Mbacké Noreini. En prélude à la journée internationale de la femme, le 8 mars, elles ont ainsi choisi de placer la célébration sous le signe de la prévention et de la sensibilisation contre ce mal contagieux.

Rehaussée par la présence de Alioune Ndoye maire de la commune, de la coordonnatrice nationale du PNT, imams, bajenou gokh, et associations, la journée a été une occasion pour les responsables du district sanitaire de révéler que les 96 cas décelés constituent une véritable alerte aux populations. Le président de l'Association national de lutte contre la tuberculose (Aslut) a interpellé dans ce sens toute la communauté. A ceux qui souffrent de toux chronique pendant plus de 15 jours, il a demandé de se rapprocher rapidement au poste de santé ou toute structure médicale la plus proche. Il a rappelé en outre à l'assistance regroupée sous un grand baobab séculaire que « la tuberculose se guérit et que le traitement est gratuit ».

D'autres intervenants sont revenus sur les 464 malades décelés en 2016 dans quatre communes de la région de Dakar et dont les 374 sont des nouveaux cas. D'où l'appel lancé pour l'implication de tous dans la lutte contre ce mal qui tend à progresser.

Se réjouissant de l'engagement des femmes de Dakar Plateau, le Dr Marie Sarr Diouf a saisi l'opportunité de cette importante rencontre pour revenir sur les efforts consentis par les autorités sanitaires sénégalaises dont la gratuité des soins, le relèvement du plateau technique par la disponibilité du Genexpert, la radio mobile et les malades graves qui sont assistés dans leur nutrition avec un appui de 25 000 Cfa par mois.

Concernant cette prise en charge, elle a exhorté les collectivités locales à appuyer les malades et de s'impliquer davantage dans la croisade contre cette pandémie. Une interpellation qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, à croire l'édile de Dakar-Plateau qui s'est engagé à sensibiliser ces collègues maires pour l'organisation d'une journée de plaidoyer sur la question afin de rejoindre la volonté des autorités à mettre fin à la tuberculose.