Afrique: 1ere Edition 2017 « les Panafricaines » - Les femmes sont au cœur de l'émergence, selon Salim Cheikh

Cette première édition des Panafricaines qui a vu la participation de plus d'une centaine de femmes journalistes venue de plus vingt-trois pays africains , a été aussi un moment fort d'échanges pour passer au laser les problèmes qu'elles rencontrent dans la profession.

Toutefois il affirme : « aujourd'hui, vous les panafricaines, avez dépassé la prise de conscience de vos dénominateurs communs, mais il reste un long chemin à parcourir pour fermement ancrer les acquis et faire avancer davantage votre cause ».

Décrit comme un fervent défenseur des droits de la femme, le directeur générale de la radio marocaine a beaucoup contribué à l'organisation de la première édition « Les panafricaines ». Et en cette journée du 8 mois, Salim Cheikh a indiqué que « les panafricaines » est l'aboutissement d'une volonté de rapprochement exprimée et concrétisée par les nombreuses femmes des médias africains.

Selon Salim Cheikh, le rôle des femmes en tant que vecteur d'éducation et de modernisation sociétale est indéniable, et ce, qu'elles que soient les cultures. « Défendre leur place dans les sociétés et réussir professionnellement est encore trop souvent un combat à mener contre des mentalités et un statut quo dépassés ».

