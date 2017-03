Cameroun: Coopération avec la Grande Bretagne - Ca bouge

Reçu hier en audience par le chef de l'Etat Paul Biya, le Haut-Commissaire de Grande Bretagne, a annoncé de nouveaux projets britanniques au Cameroun.

Le président de la République, Paul Biya, a reçu hier en audience le Haut-Commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun. Arrivé au palais de l'Unité à 11h50 mn, Brian Olley en est sorti plus d'une heure après. La durée de l'échange avec le chef de l'Etat camerounais et la fréquence quasi régulière du chef de la mission britannique au palais de l'Unité dénotent du regain de vitalité et du dynamisme de l'axe Yaoundé-Londres.

Cette audience intervient moins de quatre mois après celle du 17 novembre 2016. Le Haut-Commissaire conduisait une délégation de dirigeants de la société anglaise NMS Infrastructure, venus proposer l'expertise britannique à la problématique du logement social au Cameroun. Le projet baptisé «Cameroon Living Project », qui pèse environ 150 milliards de francs (trois milliards de dollars), levés par les institutions financières et gouvernementales britanniques et camerounaises, a pour ambition de construire plus de 10 600 logements sociaux dont 5 300 dans la ville de Douala (phase1) et le reste à Yaoundé et à Kribi (phases 2 et 3).

Mais hier, le diplomate britannique n'est pas venu parler seulement de ce projet qui, selon lui, est à la phase de contractualisation. Au sortir de son entretien avec le chef de l'Etat, il a confié à la presse que son pays nourrit plusieurs autres projets pour le Cameroun, notamment des adductions d'eau pour 13 localités camerounaises et la mise en place d'un système de visas électroniques au Cameroun par l'entreprise britannique DeLaRue. Paul Biya et le chef de la mission diplomatique au Cameroun n'ont pas éludé les sujets majeurs d'actualité au Cameroun et dans la sous-région.

« La crise anglophone », la situation macroéconomique et financière des pays de la zone Cemac et l'extension du contrat de concession d'Eneo/Actis ont été au menu des entretiens. Sur la situation dans les deux régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, le Haut-Commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun a souligné qu'il s'est proposé de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement camerounais pour trouver une solution durable. Les préparatifs du prochain sommet du Commonwealth qui se tiendra l'année prochaine en Grande-Bretagne et la lutte contre le terrorisme n'étaient pas en reste.

On se rappelle que Londres a annoncé l'ouverture le mois prochain d'un poste d'attaché militaire au sein de sa mission diplomatique à Yaoundé. Cette mission militaire sera dédiée au renforcement de la coopération militaire entre les deux Etats, notamment sur le volet formation militaire ainsi que la conception et la mutualisation des moyens pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent.

La Grande-Bretagne appuie, par exemple, le Cameroun pour porter le fardeau que constituent l'accueil et la gestion des réfugiés et des personnes déplacées du fait de la guerre contre Boko Haram. En 2015, Londres a consacré à ce volet plus de 15 milliards de francs, pour l'assistance humanitaire aux réfugiés et aux populations victimes des exactions de la nébuleuse terroriste. Cette année, le Royaume-Uni entend renforcer ce volet humanitaire avec l'arrivée d'un spécialiste britannique chargé des questions d'éducation et de santé, et qui va travailler pour l'Extrême-Nord et les autres régions.