Cameroun: Administration - Encore des efforts

Malgré la présence des femmes à plusieurs postes de responsabilité, leur nombre demeure limité.

C'est vrai qu'il y a des raisons de se réjouir de la représentativité des femmes dans l'administration camerounaise, même si leur nombre appelle à une amélioration. De braves dames sont à la tête de grandes entreprises. On peut entre autres citer Marie-Claire Nnana, directeur général de la Société de Presse et d'éditions du Cameroun (SOPECAM) ; Yaou Aïssatou, à la tête de la Société nationale d'investissement (SNI) ; Marthe Angeline Minja, directrice générale de l'Agence de promotion des investissements du Cameroun (API) ; Paule Avomo Assoumou, directeur général de l'Autorité aéronautique du Cameroun ; Marie Madeleine Nga, coordonnatrice nationale du Programme national de développement participatif (PNDP).

Et ce n'est pas tout. Dans les ministères également, plusieurs femmes occupent des postes de directeur. Merveille Kouyabe, chef de service action sociale au ministère des Postes et Télécommunications indique : « Nous avons 82 chefs de services et parmi eux, il y a une trentaine de femmes. C'est une grande avancée. Et pour la première fois, nous avons une femme à la tête de la direction technique. Je suis convaincue que le reste va suivre, car les femmes sont de plus en plus ambitieuses. Elles ont une soif de savoir».

Au ministère des Affaires sociales également, il ressort d'après les statistiques disponibles, qu'avec un taux de 90% de femmes dans cette administration, le département ministériel surpasse largement la parité entre hommes et femmes prônée par les Nations unies, dans le cadre professionnel. Dans le commandement territorial, les femmes ne sont plus en reste.

Il y a désormais des dames sous-préfets et préfet. Ce qui n'était pas le cas en 2004. Année durant laquelle le compteur affichait zéro, selon les données du ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation. A en croire certains observateurs, le Cameroun, sous l'impulsion du président de la République, Paul Biya, a marqué de grands pas dans l'implication de la gent féminine dans la gestion du pays. Mais, beaucoup reste tout de même à faire si l'on veut atteindre la parité souhaitée par les Nations unies, d'ici 2030.