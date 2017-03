Cameroun: Politique - Des avancées notoires

D'année en année, elles font le gros des effectifs et accèdent à davantage de postes.

Femme ministre, femme parlementaire, femme maire, femme leader de parti politique ! La réalité aujourd'hui au Cameroun dépasse le dénombrement, parce qu'elles sont bel et bien présentes dans ces différentes sphères. Elles n'assument pas ces hautes fonctions pour la simple parade, parce que l'actualité est au « fifty-fifty ». Beaucoup de ces femmes s'illustrent par leurs compétences, leurs réalisations, leurs charisme et efficacité.

Et tous les jours, celles qui se sont frayé un chemin sont des repères pour les cadettes. Le secteur des postes et télécommunications bouge aujourd'hui plus qu'hier depuis l'arrivée de Minette Libom Likeng. Elle avait déjà annoncé les couleurs à la direction générale des Douanes où ses résultats dépassaient presque toujours les prévisions. Aujourd'hui, dans un chantier nouveau et en quelques années d'adaptation seulement, elle peut défendre un état de service aux P&T. D'autres femmes sont au gouvernement et font leurs résultats.

Elles sont une dizaine depuis octobre 2015. Certaines gèrent des portefeuilles sensibles. Le ministre en charge du Contrôle supérieur de l'Etat ne nous démentirait pas. De 2007 à aujourd'hui, la présence des femmes au gouvernement est croissante : six en 2007, sept en 2009, neuf en 2011 et une dizaine en 2015. Au parlement, elles sont là, occupant des postes de vice-président, de présidente de commission. 21 femmes sur 100 parlementaires au Sénat, dont trois nommées contre 18 élues. A l'Assemblée nationale, on compte 56 femmes sur les 180 députés.

Le nombre a presque doublé par rapport à la précédente législature. Dans la période 1997-2002, l'Assemblée nationale ne comptait que 10 femmes élues. Il n'y a pas longtemps, la gestion des mairies était d'abord une affaire d'hommes. Depuis 1987, les femmes ont voix au chapitre et leur force de pénétration est impressionnante. A chaque mandature, le nombre de femmes portées à la tête des conseils municipaux va crescendo. Une en 87-92, deux 92-97, dix en 2002-2007, 23 femmes-maires titulaires en 2007-2013. Elles sont 31 depuis les élections de 2013. Dans les partis politiques, Edith Kah Walla et Alice Sadjo comptent parmi les femmes qui dirigent les partis politiques.