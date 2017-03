Cameroun: Un meilleur rendement attendu dans les hôpitaux publics

Le serment d'Hippocrate est un serment traditionnellement prêté par les médecins avant de commencer à exercer. Dans ses formes modernes, ce serment, qui peut être considéré comme le texte fondateur de la déontologie médicale, a gardé sa valeur symbolique. Car même dans sa forme historique, ce serment n'a pas de valeur juridique.

Du serment d'Hippocrate, nous ne retiendrons que l'extrait suivant : « Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire ». Les infirmiers, quant à eux, prêtent le serment de Florence Nightingale. Morceaux choisis : « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour maintenir et promouvoir les standards de ma profession (... ) Avec loyauté, je m'efforcerai d'aider le médecin dans son travail, et me consacrerai au bien-être de ceux qui sont confiés à mes soins ».

Il ressort de l'un ou l'autre serment des valeurs telles que l'abnégation, l'amour envers le malade (qu'il soit riche ou pauvre), et un certain sens du détachement par rapport à la recherche effrénée du lucre qui ne doit en aucun cas guider la conduite du personnel médical et paramédical. A l'observation, ces valeurs fondatrices de la déontologie médicale et infirmière ne doivent pas nous faire oublier que les personnels médicaux et paramédicaux évoluent dans une société susceptible d'influencer leurs comportements. Cette catégorie de travailleurs a des besoins quotidiens à satisfaire comme chacun et chacune d'entre nous.

Au même titre que nous, ces personnels affrontent le coût élevé de la vie. Ils doivent donc bénéficier d'un traitement salarial qui leur permette de joindre les deux bouts sans chercher à se compromettre. D'ailleurs, en améliorant leurs revenus, les pouvoirs publics boostent leur moral et les mettent dans des conditions pouvant les amener à donner le meilleur d'eux-mêmes, pour le bien-être des malades et finalement de toute la société.

C'est le sens qu'on peut donner au décret signé le 6 mars 2017 par le chef de l'Etat. Aux termes de ce décret, la rémunération des personnels médicaux et paramédicaux de l'Etat, relevant du Code du travail, comporte trois éléments complémentaires : la prime de technicité, la prime de santé publique et la prime d'astreinte. Ces primes sont attribuées en fonction de la catégorie et du groupe du bénéficiaire selon une grille bien définie. Nul doute que le paiement effectif de ces primes va galvaniser davantage les bénéficiaires en vue d'un meilleur rendement.

En tout cas, ils n'auront plus assez d'arguments pour justifier une quelconque somnolence professionnelle. Car à l'analyse, par rapport à la situation antérieure, l'acte présidentiel, de toute évidence, met les bénéficiaires dans des conditions de productivité appréciables pour ne pas dire idoines. L'objectif, in fine, étant de préserver en quelque sorte leurs vertus, afin qu'elles ne se perdent pas dans le manque.