Sénégal: Fatma Samoura , la cheville ouvrière de la FIFA

Après le CIO où Mamadou Diagna Ndiaye et Youssoupha Ndiaye assurent le legs de Amadou Barry, Kéba Mbaye, Lamine Diack, grâce à Mme Samoura, le Sénégal du Sport a démontré encore une fois qu'un pays peut-être petit de par la taille mais grand par les hommes et femmes de valeur qui le composent. L'ex-diplomate aux Nations unies, peut d'ailleurs se féliciter d'avoir bousculé les traditions et fait tomber "le plafond de verre" de cet univers masculin. De quoi rendre fières toutes ses Sénégalaises qui vont célébrer ce mercredi 8 mars, la 40ème journée internationale des droits des femmes.

Le nouveau président de la Fifa, l'Italo-Suisse, Gianni Infantino qui est tombé sous son charme intellectuel et managérial, après une rencontre à Antanarivo (Madagascar), n'avait d'ailleurs pas tari d'éloges à l'égard de la sénégalaise. «Elle apportera un vent nouveau à la Fifa. Ce n'est pas quelqu'un de l'intérieur mais de l'extérieur. Ce n'est pas quelqu'un du passé mais de l'avenir», avait commenté le successeur de Sepp Blatter. «Elle a l'habitude de gérer de grandes organisations et des budgets importants», avait-il ajouté.

Diplomate, elle avait débuté sa carrière au sein du Programme alimentaire de l'ONU à Rome en 1995 comme responsable logistique. Mme Samoura a eu à occuper différents postes de responsabilité pour l'ONU dans six pays, Djibouti, Cameroun, Tchad, Guinée, Madagascar et Nigeria.

